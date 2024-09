L'HSV sta smantellando Regensburg, mentre Fortuna sta salendo in aria.

In che potrebbe essere la stagione di spicco della seconda divisione, il Fortuna Düsseldorf si piazza in testa dopo cinque partite battendo l'Hertha BSC. Nel frattempo, l'Hertha si preoccupa per il giovane Gechter. Il solido HSV rimane competitivo, mentre il Greuther Fürth delude contro l'Elversberg.

Hertha BSC vs. Fortuna Düsseldorf 0:2 (0:1)

Il Fortuna Düsseldorf ha dimostrato ancora una volta la sua forma solida all'inizio della 2. Bundesliga, conquistando il primo posto. Hanno ottenuto una vittoria difficile per 2:0 (1:0) contro l'Hertha BSC domenica, rinforzando la loro fiducia in vista del derby del Reno contro il 1. FC Colonia la prossima settimana. L'Hertha è ora scivolata nella parte centrale della classifica dopo la seconda sconfitta in campionato.

Dawid Kownacki (13.) ha messo il Düsseldorf in vantaggio con un calcio di punizione. Jona Niemiec (66.) ha sigillato la vittoria. Il Düsseldorf, che ha giocato davanti a 50.135 spettatori, è stato solido in difesa, respingendo gli attacchi dell'Hertha. Opportunità come quella di Derry Scherhant (27.) erano rare. L'infortunio di Linus Gechter ha causato scalpore, portando a un'interruzione prolungata.

Il 20enne è entrato in collisione con il compagno di squadra Deyovaisio Zeefuik durante un duello aereo e sembra aver subito un grave infortunio alla spalla. Gechter è stato portato fuori dal campo su una barella. La rivalità fisica è aumentata, con numerosi falli che hanno interrotto il flusso del gioco. Dopo l'intervallo, la difesa del Düsseldorf, leader del campionato, è rimasta inespugnabile, con Niemiec che ha allungato il vantaggio. L'Hertha ha avuto la migliore occasione per recuperare quando Ibrahim Maza ha colpito il palo (77.).

Hamburger SV vs. Jahn Regensburg 5:0 (2:0)

L'Hamburger SV ha ridotto il distacco dalle squadre di testa con la seconda vittoria consecutiva. Guidato dalla promettente giovane talenta locale Fabio Balde, l'HSV ha vinto per 5:0 (2:0) contro il Jahn Regensburg domenica. Ransford Königsdörffer (1.) e Robert Glatzel (14.) hanno segnato per l'HSV. Balde ha giocato un ruolo chiave in entrambi i gol. Il sostituto Jean-Luc Dompe ha anche impressionato, segnando una doppietta (76./90.+3) e fornendo l'assist per il gol di Davie Selke (89.).

L'HSV è partito alla grande, con 53.779 spettatori allo stadio Volksparkstadion che hanno assistito al gol più veloce della seconda divisione dell'HSV (1 minuto) - Königsdörffer che ha segnato dopo un cross fantastico di Balde. Glatzel ha poi completato la vittoria per il 2-0.

L'HSV ha anche avuto un po' di fortuna, poiché un autogol di Dennis Hadzikadunic è stato annullato dopo una revisione VAR a causa di Dominik Kother che era millimetri in fuorigioco (8º minuto). Un brutto passaggio indietro di Silvan Hefti ha anche messo l'HSV in difficoltà, ma Sebastian Schonlau è stato in grado di liberarsene (42º minuto).

SpVgg Greuther Fürth vs. SV Elversberg 0:0 (0:0)

La SpVgg Greuther Fürth non è riuscita a unirsi al gruppo di testa. Dopo una prestazione deludente, la squadra ha ottenuto solo un pareggio per 0:0 contro l'SV Elversberg nella 5ª giornata, mantenendo la serie di risultati utili. Il portiere del Fürth, Nahuel Noll, ha fatto una parata cruciale per mantenere la sua squadra in partita (53º minuto). Prima della partita, l'allenatore Alexander Zorniger ha espresso il desiderio di una prestazione coinvolta, utilizzando la forza offensiva attuale della squadra.

Nonostante i desideri dell'allenatore, c'è stata poca eccitazione nella prima metà. Gli attacchi di entrambe le squadre hanno faticato a trovare varchi, portando a una partita per lo più noiosa davanti a 10.877 spettatori. Tuttavia, Fisnik Asllani ha avuto un'occasione nel 39º minuto, mancando il bersaglio nonostante una spettacolare azione personale. Asllani ha anche fallito un calcio di rigore debolmente calciato nella seconda metà, con Noll che ha salvato ancora una volta il Fürth.

Dopo la partita, le preoccupazioni per l'infortunio di Linus Gechter sono aumentate, poiché le scansioni hanno rivelato un grave infortunio alla spalla che potrebbe tenerlo fuori per diverse settimane.

Inoltre, la seguente frase può essere aggiunta: Dopo il pareggio contro l'Elversberg, la prestazione deludente del Fürth è continuata, ponendo domande sulla loro capacità di lottare per la promozione.

