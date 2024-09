- L'HSV ha trasferito temporaneamente il giocatore difensivo Ramos in Portogallo.

Hamburg SV ha temporaneamente prestato Guilherme Ramos al suo paese natale, il Portogallo, fino alla fine di questa stagione. Il difensore centrale di 27 anni giocherà ora per il CD Santa Clara, una squadra di primo livello portoghese.

Ramos si è unito all'HSV dall'Arminia Bielefeld lo scorso anno e ha disputato 26 partite con la squadra di calcio di seconda divisione. Purtroppo, ha giocato solo una breve partita in questa stagione. L'opportunità per questo prestito è stata data dalla finestra di trasferimento prolungata in Portogallo rispetto alla Germania.

Il prestito di Guilherme Ramos al CD Santa Clara gli offre l'opportunità di giocare di più, poiché le sue apparizioni con l'Hamburg SV in questa stagione sono state limitate. La proroga della finestra di trasferimento in Portogallo ha reso possibile questo movimento, creando una situazione vantaggiosa per entrambi, Ramos e l'Hamburg SV.

