- L'HSV ha introdotto due nuovi membri della squadra.

La squadra di calcio di Amburgo ha trovato un sostituto per Mario Vuskovic, sospeso per aver fatto uso di sostanze dopanti. Il club di serie inferiore ha ingaggiato il difensore centrale francese Lucas Perrin dal Racing Strasburgo come suo rimpiazzo. Il giocatore di 25 anni ha concordato un contratto a tempo indeterminato.

Prima della chiusura della finestra di trasferimento, Amburgo ha fatto un'altra acquisizione, presentando l'ala offensiva Emir Sahiti dal Hajduk Split. Il 25enne calciatore kosovaro aveva giocato insieme a Vuskovic per la squadra croata di primo livello in precedenza.

Di recente, il Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS) ha reso noto una sospensione per doping fino al 2026 per il difensore di Amburgo, che ha influenzato gli ultimi movimenti del club sul mercato delle trasferte.

In risposta all'acquisizione di Lucas, il direttore sportivo di Amburgo, Stefan Kuntz, ha commentato: "Abbiamo notevolmente rafforzato la nostra difesa centrale con l'arrivo di Lucas. Rinforzare la difesa era uno dei nostri obiettivi principali durante questa finestra di trasferimento estiva, tenendo conto degli eventi riguardanti Mario Vuskovic".

