L'hotel offre un'esperienza di "stazione spaziale" da 2.000 dollari a notte

Presto sarà possibile (quasi) assecondare questa fantasia senza lasciare la Terra.

Un hotel di Zurigo, in Svizzera, ha appena presentato una nuova suite arredata in modo da sembrare l'interno di una stazione spaziale.

La Space Suite del Grand Kameha è dotata di un letto a gravità zero, costruito in modo da sembrare fluttuante, e di un bagno turco progettato per simulare la vista sull'universo.

Con il film "The Martian" di Ridley Scott in uscita nelle sale questo mese, potrebbe essere la fuga ideale per chi è ispirato a cercare l'isolamento interstellare.

Artista legato allo spazio

La suite è stata progettata dall'artista tedesco Michael Najjar, che negli ultimi tre anni si è allenato per un viaggio civile nello spazio a bordo della Virgin Galactic e spesso la usa come ispirazione per le sue opere.

Tuttavia, chi cerca semplicemente un luogo riposante dove posare la testa alla fine della giornata potrebbe voler stare alla larga.

"L'intenzione non era affatto quella di creare una camera da letto confortevole", spiega Najjar.

"Si tratta piuttosto di creare un ambiente coinvolgente che faccia sentire l'ospite dell'hotel come se vivesse su una stazione spaziale".

Collegamento diretto alla NASA TV

L'artista ha potuto dare libero sfogo alla sua immaginazione nel progettare la stanza, con l'unica avvertenza che doveva avere un letto e una toilette.

La stanza è dotata di un'installazione video a due schermi che visualizza i detriti spaziali nell'orbita terrestre, di faretti ispirati ai motori dei razzi e di una mensola a forma di guanto spaziale per contenere telefoni o chiavi di accesso. La stanza dispone anche di una biblioteca di libri, audiolibri e film legati ai viaggi nello spazio, mentre una voce femminile automatica ispirata al film di fantascienza "Dark Star" di John Carpenter dà il benvenuto agli ospiti.

"Si dimenticheranno di essere in una stanza d'albergo e si sentiranno come a bordo di una stazione spaziale", dice Najjar.

Mentre nella maggior parte degli hotel gli ospiti possono scegliere tra i canali di notizie in rotazione, la Space Suite offre uno streaming in diretta dalla Stazione Spaziale Internazionale e un collegamento diretto con la TV della NASA.

Prezzo di 2.000 dollari

"Lo spazio è l'ultima frontiera per l'umanità", afferma Najjar. "Gli attuali sviluppi dei viaggi e dell'esplorazione spaziale avranno un enorme impatto sulla nostra vita sulla Terra in futuro. Un giorno vedremo alberghi galleggiare nello spazio. Quello che abbiamo fatto qui è una stazione spaziale che galleggia in un hotel".

Con un prezzo di quasi 2.000 dollari a notte e un concetto poco ortodosso, a chi si rivolge la Space Suite?

"Un ospite che ama l'arte, un collezionista, un visitatore di Art Basel o qualcuno che desidera vivere un'esperienza artistica complessiva", afferma Carsten K. Rath, CEO di Kameha.

I clienti potranno anche trascorrere un'ora in un simulatore di volo Airbus A320 e provare il body flying, una tecnica di addestramento utilizzata dai paracadutisti che li vede sospesi in una galleria del vento verticale.

E se sono curiosi di conoscere l'uomo che sta dietro al design, avranno l'opportunità di visitare lo studio berlinese di Michael Najjar e di incontrarlo in loco.

IlKameha Grand Zurich offre il pacchetto galaxy getaway di due notti a partire da 1845 CHF (1.890 USD) a notte. Il pacchetto comprende pernottamento e prima colazione nella suite spaziale, servizi spaziali all'arrivo, 1,5 ore di volo corporeo / 1 ora di simulazione di volo in un A320, un libro autografato delle opere di Michael Najjar, un regalo artistico di design e un invito a incontrare Najjar nel suo studio di Berlino.

