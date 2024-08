- L'hotel è parzialmente crollato <unk> Diverse persone intrappolate

In Renania-Palatinato, un hotel ha subito un crollo parziale. Nove persone sono ancora intrappolate nell'edificio nella città di Kröv, ha dichiarato un portavoce della polizia mercoledì mattina. È stato stabilito il contatto con alcune di loro, secondo un comunicato del distretto amministrativo di Bernkastel-Wittlich e della polizia. Sono in corso i tentativi di soccorso.

La causa dell'incidente è ancora sconosciuta. Né la polizia né i vigili del fuoco hanno fornito dettagli. I residenti hanno chiamato il numero di emergenza tarda martedì sera. In precedenza, "SWR" aveva riferito dell'incidente nel distretto di Bernkastel-Wittlich.

Rischio di crollo persistente – Case vicine a Kröv evacuate

Sono in corso i tentativi di soccorso per salvare le persone. "Poche persone sono state in grado di lasciare l'edificio in modo indipendente e sono assistite dalle squadre di soccorso e dagli interventi di crisi", ha continuato il comunicato. Sono assistite dalle squadre di soccorso e dagli interventi di crisi.

Le immagini della scena mostrano che parti dell'edificio a più piani in legno hanno subito un crollo. Rovine di cemento giacciono a terra e i veicoli di soccorso sono arrivati.

Secondo il "SWR", il dipartimento dei vigili del fuoco non è stato in grado di entrare nell'edificio a causa del rischio di crollo. L'Agenzia federale di protezione civile ha stabilito punti di misurazione davanti all'hotel per monitorare eventuali movimenti dell'edificio o se può essere entrati. A causa del rischio di ulteriori parti dell'hotel che potrebbero crollare e danneggiare gli edifici adiacenti, le case vicine sono state evacuate.

L'incapacità iniziale del dipartimento dei vigili del fuoco di entrare nell'edificio era dovuta al rischio di crollo, rendendo le operazioni di spegnimento difficili. Per garantire la sicurezza, le case vicine a Kröv sono state evacuate come misura precauzionale, tenendo conto del rischio di ulteriori crolli e del possibile danno agli edifici adiacenti.

Leggi anche: