- L'hockey maschile perde le Olimpiadi

La squadra maschile di hockey tedesca ha dovuto accontentarsi dell'argento dopo una sconfitta amara nella finale dei Giochi Olimpici di Parigi. La squadra campione del mondo ha perso contro i campioni europei dei Paesi Bassi 1:3 (1:1, 0:0) ai tiri di rigore e non è riuscita a completare la sua missione d'oro come desiderato. Dodici anni dopo la loro ultima vittoria olimpica a Londra, la squadra della Federazione Tedesca di Hockey aveva ambito a trionfare di nuovo in Francia.

Anche senza l'oro sperato, il torneo si è concluso positivamente per la squadra di coach André Henning allo Stade Yves-du-Manoir nel nord-ovest di Parigi, con il Cancelliere Olaf Scholz a guardare. Dopo la delusione del quarto posto tre anni fa alle Olimpiadi di Tokyo, hanno finalmente vinto una medaglia olimpica, la prima dal 2016.

Nel nord-ovest di Parigi, Thierry Brinkman (46° minuto) ha portato in vantaggio i Paesi Bassi, ma Thies Prinz (50°) ha pareggiato rapidamente. Nella lotteria dei tiri di rigore, il capitano Brinkman, Thijs van Dam e Duco Telgenkamp hanno sigillato la vittoria per l'Oranje. Justus Weigand ha segnato per la Germania.

La Germania aveva vinto contro i Paesi Bassi nel turno preliminare.

L'ottava finale olimpica per una squadra maschile tedesca è iniziata cautamente da entrambe le parti. Non è stato fino al 10° minuto che la Germania, grazie a un passaggio preciso di Christopher Rühr, è venuta vicina a segnare, ma non è riuscita a capitalizzare. Anche i Paesi Bassi hanno faticato a creare buone occasioni nel primo quarto, concentrandosi invece su una solida difesa.

La squadra tedesca aveva spesso gestito questo durante il percorso per la finale. Si erano qualificati per il turno eliminatorio come vincitori del gruppo con quattro vittorie su cinque partite, subendo pochi gol. La loro vittoria ai quarti di finale contro l'Argentina e la semifinale contro l'India sono state entrambe drammatiche, con punteggi di 3:2. I Paesi Bassi, invece, hanno avuto un percorso più facile nella semifinale contro la Spagna (4:0), ma avevano già perso 0:1 contro la Germania nel turno preliminare.

Il Cancelliere Scholz ha preso posto sulla linea di metà campo all'inizio del secondo quarto. Il politico SPD era alla sua prima visita al torneo di hockey ai Giochi Olimpici di Parigi e sedeva tra i VIP, protetto dalle sue guardie del corpo. Ha assistito mentre i Paesi Bassi guadagnavano gradualmente la possessione, ma la Germania ha ottenuto il primo corner di punizione. Nessuna delle due squadre è riuscita a segnare prima della fine.

