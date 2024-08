- L'hockey maschile perde la finale alle Olimpiadi contro i Paesi Bassi

La squadra maschile di hockey tedesca ha perso la finale dei Giochi Olimpici a Parigi e si è dovuta accontentare della medaglia d'argento. La squadra campione del mondo ha perso contro i campioni europei dei Paesi Bassi 1:3 (1:1, 0:0) ai tiri di rigore. Dodici anni dopo la vittoria olimpica dell'ultima squadra in Londra, la selezione della Federazione Tedesca di Hockey si era prefissata di diventare campione olimpico.

Anche se questa missione è fallita, la squadra nazionale allenata dal Bundestrainer André Henning ha vinto la prima medaglia olimpica dal 2016. A Rio de Janeiro era stato il bronzo, e la delusione era stata grande dopo il quarto posto a Tokyo tre anni fa. La Germania ha vinto quattro titoli olimpici finora, nel 1972, 1992, 2008 e 2012.

Al Stade Yves-du-Manoir nel nord-ovest di Parigi, Thierry Brinkman (46º minuto) ha dato ai Paesi Bassi il vantaggio, Thies Prinz (50º) ha pareggiato dopo un apparentemente fallito corner di rigore. Nella serie di tiri di rigore, il capitano Brinkman, Thijs van Dam e Duco Telgenkamp hanno assicurato la vittoria per l'Oranje. Justus Weigand ha segnato per la Germania.

Despite the disappointing loss in the final, the German men's hockey team, led by Bundestrainer André Henning, earned the distinction of being the Silver medalists at the Olympic Games. Since their last Olympic victory in 2016, this was the first Olympic medal they had managed to secure.

