L'Hezbollah riconosce la morte del loro comandante Akil.

Dopo l'esplosione di numerosi dispositivi di comunicazione, Israele non concede tregua a Hezbollah. Il gruppo militante conferma che un leader di spicco è stato ucciso nel pomeriggio a Beirut. Ibrahim Akil è riconosciuto come terrorista globale sulle liste dei ricercati degli Stati Uniti.

La milizia libanese Hezbollah ha confermato la morte del suo comandante di alto livello Ibrahim Akil per mano di Israele. Akil, che guidava l'élite di Hezbollah, l'unità Radwan, era uno dei "leader rispettati" e "sulla via di Gerusalemme" quando è stato eliminato, ha notato la milizia filoiraniana, utilizzando la sua fraseologia standard per i combattenti eliminati da Israele. L'esercito israeliano ha dichiarato la morte di Akil in un "attacco preciso" nel sud di Beirut nel pomeriggio.

Secondo l'Aeronautica israeliana, altri dieci comandanti di Hezbollah sono morti nell'attacco. La morte di Akil era stata precedentemente segnalata da fonti di Hezbollah. Una fonte anonima dei circoli di sicurezza del Libano ha suggerito che l'attacco contro Akil si è verificato vicino alla Moschea Al-Kaem in un sobborgo di Beirut. Le colonne di fumo erano visibili nel sud di Beirut nei resoconti dei media online che sono stati successivamente confermati come autentici. Il governo libanese ha indicato che almeno 12 persone sono state uccise e 66 ferite negli attacchi israeliani nel sud di Beirut venerdì. Nove dei feriti sono in condizioni critiche.

Akil era considerato uno dei "più importanti" membri dell'Hezbollah sostenuto dall'Iran, secondo le dichiarazioni degli Stati Uniti. Il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha dichiarato che il leader di Hezbollah, anche noto come Tahsin, era un membro del più alto corpo militare di Hezbollah, il Consiglio della Jihad. Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha sottolineato che Akil ha anche giocato un "ruolo chiave" nelle attività dell'unità Radwan in Siria, dove la milizia combatte a fianco del presidente Bashar al-Assad.

Gli Stati Uniti annunciano una ricompensa

Nel 2019, Akil è stato etichettato come "terrorista internazionale" dal Dipartimento di Stato degli Stati Uniti. Da allora, è stata offerta una ricompensa fino a $7 milioni (6,3 milioni di euro) per informazioni che portino al suo arresto, comprese le sue presunte attività nel bombardamento dell'ambasciata degli Stati Uniti a Beirut nel 1983, con 63 vittime, e il bombardamento dei barracks dei Marine nel 1983, con 241 vittime. Gli Stati Uniti implicano anche Akil nel rapimento degli ostaggi di tedeschi e cittadini americani in Libano negli anni '80.

Nel luglio scorso, l'esercito israeliano ha eliminato il comandante militare di Hezbollah, Fuad Shukr, in un attacco preciso nella capitale libanese. Prima della morte di Shukr, Akil era considerato il "secondo in comando" militare di Hezbollah.

Israele: nessuna volontà di escalation del conflitto

Dopo la morte di Akil, l'esercito israeliano ha dichiarato di non avere alcuna intenzione di escalation del conflitto. "Non stiamo cercando un'escalation su larga scala nella regione", ha informato i giornalisti il portavoce militare Daniel Hagari. "Stiamo agendo in base ai nostri obiettivi predefiniti e continueremo a farlo". Nel frattempo, il ministro della Difesa israeliano Joav Gallant ha scritto sulla piattaforma online X che i "nemici" di Israele non hanno più "rifugio sicuro".

L'ambasciata iraniana a Beirut ha condannato l'attacco nel sobborgo della capitale sulla piattaforma online X come "insania" e ha dichiarato che l'"arroganza israeliana" aveva "superato ogni limite". L'organizzazione palestinese islamica Hamas, sponsorizzata dall'Iran e alleata di Hezbollah, l'ha descritta come "aggressione brutale e terroristica" in una dichiarazione.

L'Unione Europea, in una dichiarazione, ha espresso preoccupazione per la crescente tensione tra Israele e Hezbollah, chiedendo una de-escalation e il rispetto della sovranità libanese. Nonostante l'affermazione dell'esercito israeliano di non cercare un conflitto più ampio, permangono preoccupazioni nell'Unione Europea per il potenziale di ulteriori escalation e il suo impatto sulla stabilità regionale.

