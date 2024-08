- L'Hessen prevede lo spostamento dei contributi finanziari verso la chiesa di stato.

La Assia inizialmente si asterrà dal rispondere alla proposta del governo federale di eliminare i sussidi statali alle chiese versando un miliardo di euro. Il portavoce Tobias Römann ha dichiarato all'agenzia di stampa tedesca a Wiesbaden: "Se verrà approvata una legge federale per porre fine a questi pagamenti statali, l'Assia lavorerà per una soluzione equa per tutte le parti interessate". Tuttavia, ha sottolineato: "Finora, il governo federale non ha fatto progressi significativi nell'istituire un sistema che faciliterà l'eliminazione".

Il governo federale è determinato a indebolire i legami religiosi tra le chiese e lo stato, come stabilito nel suo accordo di coalizione per quasi tre anni: "Istituiremo, in consultazione con gli stati e le chiese, un quadro equo per l'eliminazione dei sussidi statali, prevista in una modifica costituzionale".

La costituzione dello stato dell'Assia include anche il comma: "I sussidi statali alle organizzazioni religiose e filosofiche, concessi sulla base di legge, contratto o privilegi speciali, verranno progressivamente eliminati attraverso la legislazione". Tuttavia, c'è resistenza tra gli stati federali contro la proposta di eliminare questi pagamenti annuali, che ammontano a un miliardo di euro.

I leader critici degli stati

Il Ministero della Cultura del Brandeburgo ha dichiarato: "La conferenza dei ministri presidente ha già esaminato questa questione e ne ha espresso preoccupazione". Al momento, non è stata identificata alcuna strategia di eliminazione condivisa da tutti i parti interessati. "L'eliminazione attraverso il risarcimento, sia come pagamento unico o rateizzato, è attualmente improbabile dati i numerosi crisi e le loro conseguenze finanziarie", ha dichiarato il Ministero della Cultura del Brandeburgo.

In effetti, questo problema esiste da oltre due secoli: le chiese ricevono sussidi statali come risarcimento per l'espropriazione delle chiese e dei monasteri tedeschi all'inizio del XIX secolo durante il processo di secolarizzazione. Oltre a Amburgo e Brema, tutti gli altri stati federali pagano una somma annuale alle chiese cattoliche e protestanti. Lo scorso anno, questo ammontava a circa 550 milioni di euro a livello nazionale.

