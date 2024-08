- L'Hessen occupa la settima posizione nell'ultimo rapporto sull'istruzione.

Assia sale di una posizione, piazzandosi al settimo posto, in un'analisi annuale condotta dallo studio dell'Iniziativa per la Nuova Economia Sociale di Mercato con il sostegno dei datori di lavoro. Questo studio valuta i sistemi educativi dei vari stati federali utilizzando 98 indicatori, concentrandosi sulla riduzione della povertà educativa, sullo sviluppo della prosperità, sulla promozione del lavoro qualificato e sull'incoraggiamento della crescita. Inoltre, analizza la permeabilità di questi sistemi e la loro capacità di offrire opportunità educative uguali.

In termini di classifiche, la Sassonia guida, seguita dalla Baviera, Amburgo e Turingia. In fondo alla classifica si trovano Brema, con Brandeburgo e la Renania Settentrionale-Vestfalia al penultimo e terzultimo posto, rispettivamente.

Guardando nei dettagli, lo studio tiene conto di fattori come le spese per l'istruzione per studente rispetto alla spesa pubblica totale per residente, gli investimenti nelle scuole e nelle università, la chiave di cura nelle istituzioni educative e le dimensioni delle classi.

In termini di cambiamenti significativi rispetto all'anno precedente, Berlino ha registrato il miglioramento più significativo, passando dall'15° al 12° posto. Nel corso del decennio, la Saarland e Amburgo hanno dimostrato i miglioramenti più notevoli in un'osservazione a lungo termine.

Si tratta della 21ª edizione del Monitor dell'Istruzione, con i risultati e le analisi dettagliati di ciascuno stato federale che saranno resi noti il martedì.

