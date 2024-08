- L'Hessen non richiede modifiche in materia di cittadinanza a livello nazionale.

La Proposta di Politica del Nord Reno-Vestfalia di Rivelare Regolarmente le Nazionalità dei Sospetti nei Comunicati Stampa Incontra Risposte Prevalentemente Negative nell'Assia. Il Ministro dell'Interno della CDU Roman Poseck Risponde a una Richiesta della dpa a Wiesbaden, Dicendo: "Al Momento, Non Vedo la Necessità di Modificare la Strategia nell'Assia."

La polizia rivela la nazionalità di un sospetto solo quando è cruciale per le indagini o c'è un significativo interesse pubblico nel conoscerla.

"I trovo il metodo esistente appropriato," afferma Poseck. "Concilia le esigenze informative del pubblico e il diritto alla privacy dell'individuo." Non si tratta di nascondere nulla, chiarisce il ministro, e sottolinea che la nazionalità viene già rivelata in numerosi casi attuali. "Tuttavia, ci sono anche crimini in cui la nazionalità del sospetto è di minima o secondaria importanza."

Il ministro dell'Assia sostiene una politica uniforme in tutta la Germania

In futuro, le autorità di polizia del Nord Reno-Vestfalia pianificano di rivelare regolarmente le nazionalità dei sospetti nei comunicati stampa. Le linee guida per i media vengono riviste per questo scopo. In teoria, la politica dovrebbe applicarsi a tutti i crimini in cui il sospetto è stato chiaramente identificato. Il ministero dell'Interno del NRW ha argomentato a favore di maggiore trasparenza.

Poseck sottolinea la necessità di un dibattito fattuale su queste questioni delicate. "Dovremmo valutare attentamente tutti gli argomenti e evitare decisioni affrettate," consiglia. "La coerenza in tutta la Germania è cruciale; pertanto, credo che il dialogo tra il governo federale e gli stati sia importante per raggiungere un consenso."

Poseck: il dibattito non dovrebbe basarsi su casi specifici

Il ministro dell'Interno ha sottolineato l'aumento significativo dei crimini stranieri legati alla migrazione incontrollata mentre presentava le statistiche dei crimini della polizia dell'Assia per il 2023. "Indubbiamente, c'è spazio per il dibattito politico sui trend dei crimini e sulle conclusioni politiche risultanti," riconosce. Tuttavia, esprime dubbi sul fatto che questo dibattito diventi caso-specifico in futuro.

Poseck avverte contro l'escalation del dibattito. "L'estrema destra politica sta già cercando di etichettare e criminalizzare individui con un background migratorio e i rifugiati en masse," aggiunge. "Dovremmo essere cauti nel non fornire ulteriore combustibile per l'odio e l'animosità nel dibattito politico e nella nostra società."

Il gruppo parlamentare dell'AfD chiede al governo statale di adottare l'approccio del NRW. Il popolo dell'Assia merita maggiore trasparenza sui crimini stranieri, secondo la portavoce degli affari interni, Sandra Weegels. "Menzionare le nazionalità dei sospetti non è discriminazione, ma una descrizione onesta della realtà," dice.

D'altra parte, Lisa Gnadl, portavoce della politica interna della frazione parlamentare dello SPD, esprime la sua opinione secondo cui non c'è bisogno di modificare la strategia attuale nell'Assia. Ritiene che rivelare la nazionalità di un sospetto in ogni caso non aiuterà a combattere il crimine o a migliorare la chiarificazione del crimine. La legge investiga e giudica i reati indipendentemente dalla nazionalità o dall'origine del sospetto.

Vanessa Gronemann, portavoce della politica interna della frazione parlamentare dei Verdi, concorda. Mantenere che la nazionalità di un sospetto è irrilevante nelle indagini della polizia, poiché non c'è connessione tra la nazionalità e il reato. Moritz Promny, portavoce della politica interna della frazione parlamentare del FDP, afferma: "Le autorità dovrebbero rivelare la nazionalità di un sospetto ai media se c'è un legittimo interesse pubblico." La trasparenza viene stabilita attraverso statistiche sui crimini significativi, che offrono una prospettiva complessiva, non solo sui casi individuali. "Si possono anche trarre conclusioni politicamente significative da questo."

A differenza dell'approccio proposto nel Nord Reno-Vestfalia, Poseck propone di mantenere lo status quo nell'Assia, sostenendo che la rivelazione della nazionalità dei sospetti in ogni caso non è necessaria.

