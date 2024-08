L'Hessen amplia l'arricchimento educativo negli istituti di istruzione.

La divisione sociale crescente va di pari passo con l'aumento di disinformazione e linguaggio odio online. L'Assia cerca di contrastare questa tendenza nell'istruzione accademica, poiché insegnare il decoro e l'apprezzamento non si limita solo a espressioni cortesi come 'per favore' e 'grazie'.