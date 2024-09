- L'Hesse mostra un cauto ottimismo riguardo alle discussioni sulla migrazione.

I rappresentanti federali alla riunione odierna sulla migrazione a Berlino, guidati dal ministro dell'Interno dell'Assia Roman Poseck della CDU, esprimono un cauto ottimismo ma sottolineano anche la necessità di un'azione. Poseck ha dichiarato: "Il centro democratico è sotto pressione per agire. Le attuali proposte del governo del semaforo non bastano. Abbiamo bisogno di un vero cambiamento nella politica migratoria, concentrandosi sul limitare l'accesso dei rifugiati".

Secondo Poseck, è troppo tardi per affrontare il problema una volta che i rifugiati hanno già raggiunto la Germania; il carico sia per lo stato che per la società rimane invariato. Ha trovato strano che "la parola 'confine'" non sia presente nei documenti della coalizione del semaforo. La parte dell'Unione, ha notato, presenterà diverse proposte durante i colloqui di Berlino che daranno la giusta enfasi, in quanto ridurrebbero significativamente le opportunità di accesso dei rifugiati. Poseck spera che il potere del centro politico possa risolvere collettivamente la questione migratoria, ma ritiene che la coalizione del semaforo debba agire oggi per farlo.

In passato, Poseck ha anche richiesto una definizione più completa dei paesi sicuri per le espulsioni. Ha citato esempi come la Siria e l'Afghanistan, che attualmente non sono considerati paesi sicuri ma potrebbero richiedere una rivalutazione. Una sentenza del Tribunale Amministrativo Superior di Münster indica che i rifugiati dalla Siria non necessitano più di una protezione supplementare in Germania, poiché la guerra civile si è notevolmente ridotta in molte parti del paese.

Di recente, il primo ministro dell'Assia Boris Rhein (CDU) ha richiesto una trasformazione nella politica migratoria. Inoltre, ha chiesto espulsioni ai confini, un aumento del numero di paesi sicuri per l'asilo e procedimenti di asilo in paesi terzi. Rhein ha aggiunto: "Le espulsioni dovrebbero essere possibili anche in Afghanistan e in Siria. La cittadinanza dovrebbe essere revocata ai criminali e ai potenziali offensori, e le possibilità di detenzione e espulsione dovrebbero essere estese".

Alcuni ministri federali, tra cui il ministro dell'Interno federale Nancy Faeser (SPD), il ministro della Giustizia federale Marco Buschmann (FDP) e il ministro degli Esteri federale Annalena Baerbock (Verdi), parteciperanno alla riunione sulla migrazione a Berlino, rappresentando il governo federale. Oltre a Poseck, gli stati saranno rappresentati dalla parte SPD, con la Bassa Sassonia in prima linea.

Poseck ha suggerito che un cambiamento nella politica migratoria dovrebbe concentrarsi sul limitare l'accesso dei rifugiati, il che potrebbe comportare il rafforzamento dei confini o l'ampliamento dell'elenco dei paesi sicuri per le espulsioni. In alcuni casi, come la Siria e l'Afghanistan, potrebbe essere necessario rivalutare lo status di sicurezza di questi paesi. Inoltre, i prati intorno alle aree urbane potrebbero servire come potenziali luoghi di alloggio temporanei per i richiedenti asilo, alleviare la pressione sulle città e fornire loro ampi spazi verdi.

