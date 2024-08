L'Hertha sta cercando di vincere la prima gara della stagione.

Durante la terza giornata della 2. Bundesliga, Hertha BSC ottiene la loro prima vittoria. Inizialmente, il talento locale Ibrahim Maza costringe un autogol a Jahn Regensburg, che giocava in inferiorità numerica, e successivamente segna un altro gol. Al contrario, Kaiserslautern festeggia una vittoria tardiva. Purtroppo, Greuther Fürth spreca l'occasione di conquistare contro i leader della classifica.

SC Preußen Münster - 1. FC Kaiserslautern 0:1 (0:0)

Il 1. FC Kaiserslautern rafforza il loro inizio positivo nella 2. Bundesliga con una vittoria contro il recentemente promosso SC Preußen Münster. Kaiserslautern ha vinto un match altrimenti noioso sabato 1:0 (0:0), assicurandosi così la loro seconda vittoria in tre partite. Münster, purtroppo, non è riuscito a ottenere la loro prima vittoria dopo il ritorno nella 2ª lega. In uno stadio Preußenstadion completamente sold out, il sostituto Ragnar Ache (86.) ha segnato il gol decisivo per gli ospiti in temperature superiori a 30 gradi.

Senza il loro miglior marcatore della campagna promozionale, Malik Batmaz, che aveva subito un infortunio al legamento crociato la settimana precedente, gli attacchi di Münster sono risultati insufficienti. Inoltre, la squadra ospite dal luogo di nascita dell'allenatore di Münster Sascha Hildmann non è riuscita a generare alcun pericolo nella prima metà.

Nella seconda metà, i padroni di casa hanno preso l'iniziativa e hanno rappresentato la maggiore minaccia, soprattutto dalle punizioni. Joel Grodowski (55.) ha costretto un'ottima parata dal portiere di Kaiserslautern Julian Krahl con un calcio di punizione brillante. Poi, Ache ha colpito di nuovo. Il striker aveva già salvato un punto nella seconda giornata contro Fürth con il suo gol di pareggio.

SpVgg Greuther Fürth - SC Paderborn 1:1 (0:0)

Il SC Paderborn è riuscito a mantenere il vantaggio nonostante le numerose occasioni sprecate. Gli East Westphalians se ne vanno con un pareggio 1:1 (0:0) contro l'inespugnabile SpVgg Greuther Fürth grazie al gol di Adriano Grimaldi, ma solo dopo un assist generoso del portiere di Fürth Nahuel Noll all'81º minuto.

Fürth ha brevemente aspirato alla loro seconda vittoria della stagione e alla leadership della classifica dopo il gol iniziale di Luca Itter (49º).

Il ritorno di Sven Michel del Paderborn ha mancato due opportunità promettenti nella fase di apertura vivace (15º/17º). Fürth poteva creare occasioni solo dopo circa 20 minuti e ha anche giocato con un uomo in più a causa della decisione del referee Robin Braun (Wuppertal) di non espellere un giocatore del Paderborn Felix Götze nonostante avesse placcato il suo avversario Noel Futkeu in una corsa.

Il capitano di Fürth Branimir Hrgota ha eseguito una fantastica corsa in solitaria, che si è conclusa con il gol di apertura per la squadra di Zorniger dopo la ripresa. Il Paderborn ha continuato a creare numerose opportunità per pareggiare, ma la loro inefficienza ha permesso a Noll di commettere un errore che ha facilitato il pareggio. Grimaldi avrebbe potuto mettere al sicuro il risultato pochi minuti dopo (85º).

Hertha BSC si aggiudica una vittoria cruciale con un pizzico di fortuna e un ultimo slancio. Gli ambiziosi berlinesi hanno sconfitto il neo-promosso Jahn Regensburg 2:0 (0:0) e ora hanno quattro punti dopo tre partite. Purtroppo, nonostante la sconfitta contro i favoriti, Regensburg ha dimostrato di poter competere come nuovi arrivati. I bavaresi sicuri di sé hanno creato più opportunità e hanno performato meglio in numerosi aspetti. Tuttavia, Mansour Ouro-Tagba è stato espulso per un fallo pericoloso (76º). Hertha ha sfruttato il vantaggio numerico. Prima, Felix Gebhardt (90º) ha deviato un pallone di Ibrahim Maza nella sua rete, successivamente Florian Niederlechner ha segnato tardi (90.+6).

Hertha era senza l'attaccante Haris Tabakovic, che aveva trasferito al club della Bundesliga Hoffenheim per circa cinque milioni di euro il venerdì. "Non volevamo farlo partire, ma ha espresso il suo desiderio e abbiamo trovato una soluzione che ha soddisfatto tutti", ha dichiarato il direttore sportivo di Hertha Benjamin Weber prima della partita su Sky.

Luca Schuler ha sostituito Tabakovic contro l'SSV, il nuovo acquisto da Magdeburgo ha anche avuto un'ottima occasione, ma l'ha mancata di poco (4º). Tuttavia, dopo un inizio energico, la squadra guidata da Fiel ha avuto alcuni problemi. Regensburg, invece, ha dimostrato vivacità dopo la loro sorpresa in coppa contro la squadra della Bundesliga Bochum (1:0) e ha anche creato le migliori opportunità. Christian Kühlwetter ha mancato il

Leggi anche: