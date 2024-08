- L'Hertha si assicura la vittoria nella gara.

Cosa ha imparato Florian Niederlechner dalla difficile vittoria di Hertha nella prima partita di campionato? Il calciatore ha risposto in modo diretto dopo la vittoria per 2:0 (0:0) contro Jahn Regensburg. "I tre punti sono cruciali per noi, assolutamente essenziali", ha detto il 33enne. "Sappiamo tutti quali conseguenze avrebbe avuto un pareggio oggi, con solo due punti dalle prime tre partite."

La vittoria nella partita di coppa a Rostburg e i quattro punti dalle prime tre partite hanno dato a Hertha un inizio positivo nella 2. Bundesliga. "Ci dà fiducia, anche in questo nuovo sistema di gioco", ha riconosciuto Niederlechner, autore del 2:0 nei tempi supplementari.

Hertha ha incontrato difficoltà nella sua prima partita senza Haris Tabakovic, passato in Bundesliga. "Si è visto l'impatto del caldo intorno al 20° o 25° minuto durante la pausa per la bevanda, e di nuovo alla fine del primo tempo", ha detto il direttore sportivo Benjamin Weber sull'influenza della temperatura alta.

Hertha ha sfruttato la superiorità numerica

La giovane stella Ibrahim Maza, figura essenziale per Hertha all'inizio della stagione, ha segnato il gol dell'apertura all'89°. Il suo tiro da angolo stretto ha deviato il portiere di Regensburg Felix Gebhardt in rete, concedendo un autogol.

Hertha ha anche beneficiato di un vantaggio numerico quando Mansour Ouro-Tagba, sostituto di Regensburg, ha ricevuto un cartellino rosso per un fallo su Niederlechner (76.). "La fortuna era dalla nostra parte oggi, ma ce la siamo guadagnata con il tempo", ha spiegato l'allenatore Cristian Fiel.

L'inizio promettente ha perso slancio

Fiel ha scelto il nuovo acquisto Luca Schuler per sostituire Tabakovic. Il giovane ha quasi eclissato il suo predecessore nei primi cinque minuti, davanti a 42.355 spettatori allo Stadio Olimpico. Con una buona tackle in area di rigore, ha mancato l'opportunità, sparando la palla oltre la porta.

"Dalla prospettiva di un esterno, è semplice. Basta prendere il tempo e segnare. Ma non è stato così oggi", ha difeso Fiel il suo giocatore. "È dotato, e c'è molto da aspettarsi da lui."

Regensburg ha sfruttato le opportunità

Gli ospiti hanno iniziato bene con la pressione e il passaggio, ma poi la loro prestazione è peggiorata. Regensburg ha utilizzato questo peggioramento creando occasioni dopo gli attacchi. Dominik Kother ha mancato un gol dopo una bella azione individuale (21.), mentre Christian Kühlwetter ha quasi segnato il vantaggio dopo un errore di Hertha (36).

Nella seconda metà, entrambe le squadre hanno lottato per la penetrazione. All'inizio, i tripli sostituti di Fiel non hanno dato risultati, fino a quando Maza ha segnato il gol decisivo dopo una bellissima combinazione, e Niederlechner ha sigillato la vittoria con un potente tiro.

