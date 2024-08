- L'Hertha punta a competere nella sede del Betzenberg FCK.

Hertha BSC mira a un'altra vittoria in campionato dopo alcuni momenti difficili. La squadra guidata dall'allenatore Cristian Fiél si prepara ad affrontare il 1. FC Kaiserslautern sabato sera (20:30/Sport1 e Sky). Lo scorso weekend, i berlinesi sono riusciti a conquistare la loro prima vittoria stagionale contro il Regensburg, per un soffio.

L'allenatore Fiél ha il compito di sostituire il leader difensivo Marc Oliver Kempf, passato questa settimana alla squadra italiana Como 1907. Marton Dardai è previsto per prendere il posto di Kempf. Oltre a Kempf, anche l'attaccante Haris Tabakovic ha lasciato di recente l'Hertha. Tuttavia, l'ala Fabian Reese, attualmente infortunato, rimarrà a Berlino. Nel frattempo, il talento locale Ibrahim Maza ha rinnovato il suo contratto venerdì.

Il FCK, guidato dal nuovo allenatore Markus Anfang, sta facendo progressi in campionato con sette punti in tre partite. Hanno anche superato il turno della DFB-Pokal con una vittoria contro l'Ingolstadt.

