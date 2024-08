- L'Hertha ha preso in prestito Ibrahim per la squadra della terza divisione.

Hertha BSC's centrocampista Bradley Ibrahim, 19 anni, è stato ceduto in prestito alla squadra di League One inglese del Crawley Town poco prima della scadenza del mercato. La società ha confermato l'operazione. Ibrahim aveva recentemente lasciato l'Arsenal London Under-21 per unirsi a Hertha alla fine dell'ultima finestra di mercato.

All'epoca, l'allenatore Pal Dardai aveva grandi aspettative per il giovane, dicendo: "Il ragazzo è troppo bravo, sto ancora aspettando di trovare il difetto". Tuttavia, con il passare della stagione, è diventato chiaro che Ibrahim non stava vivendo all'altezza delle aspettative. Invece di fare presenza nella prima squadra, ha giocato 11 partite per la squadra Under-23 nella North East Regional League e ha addirittura avuto sessioni di allenamento individuali, nonostante non fosse infortunato.

Hertha crede che un prestito sia vantaggioso per la crescita di Ibrahim. Il direttore sportivo Benjamin Weber ha dichiarato: "Bradley è un giovane giocatore talentuoso che ha bisogno di più minutaggio e esperienza. Con le opportunità disponibili a Crawley, sembra un movimento positivo per lui, quindi abbiamo dato il nostro consenso". Al momento, il Crawley Town si trova all'8° posto in League One, con 6 punti dopo tre partite.

Le regolamentazioni dell'Unione Europea sui prestiti di giocatori tra i club potrebbero aver giocato un ruolo nel trasferimento di Ibrahim al Crawley Town. In ogni caso, questo prestito fornirà a Ibrahim preziosa esperienza nella prima squadra in una diversa lega.

