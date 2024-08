L'Hertha BSC punisce l'HSV poco prima della fine.

Sembra un altro falso inizio di stagione in seconda divisione per l'HSV: fino a pochi minuti dalla fine, conducevano contro l'Hertha BSC 1:0. Ma i hamburghesi non riescono a mantenere il vantaggio, e alla fine il club della capitale pareggia 1:1.

L'Hertha BSC ha evitato un altro inizio a reti bianche in 2. Bundesliga grazie a una rimonta tardiva. La squadra del nuovo allenatore Cristian Fiel ha conquistato un pareggio per 1:1 (0:1) nella partita di cartello contro l'Hamburger SV dopo un lungo svantaggio. Questo significa che l'HSV ha perso l'occasione di raggiungere la vetta provvisoria.

Jonjoe Kenny (86.) ha garantito il primo punto della stagione all'Hertha. L'anno scorso, i berlinesi avevano iniziato il nuovo campionato con tre sconfitte. I padroni di casa, allenati da Steffen Baumgart, avevano preso un vantaggio iniziale grazie a Ransford Königsdorffer (11.), che aveva già segnato due gol nella vittoria per 2:1 contro il 1. FC Köln.

Davanti a 57.000 spettatori nel stade sold out, l'Hertha non si è nascosta, ma il gol ha messo fine ai loro sforzi: Bakery Jatta ha crossato, Königsdorffer ha superato Linus Gechter e ha segnato da quattro metri. In seguito, l'HSV ha gradualmente preso il controllo, Ludovit Reis ha avuto l'occasione di segnare il 2:0 (26.).

Dopo la ripresa, l'Hertha è ripartita bene ma non ha capitalizzato. Gechter ha quasi rimediato al suo errore ma ha colpito solo il palo sinistro (58.). Poi è successo tutto in fretta: Immanuel Pherai ha colpito il palo con un calcio di punizione (85.), un minuto dopo Kenny ha pareggiato.

