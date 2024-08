- L'Hertha BSC esprime il suo dolore per la scomparsa della stimata figura del club "Hanne" Weiner.

"Hertha BSC" piange la scomparsa di Hans "Hanne" Weiner, ex-calciatore del club, a 73 anni, dopo una lunga malattia. La notizia è stata comunicata dalla famiglia.

"Hertha BSC" esprime le sue più sincere condoglianze alla moglie Marita e a tutta la famiglia. Sarà ricordato più come persona che come calciatore," ha dichiarato il comunicato.

Idolatrato dai tifosi dell'Hertha

Weiner ha indossato la maglia dell'"Hertha" dal 1972 al 1979, conquistando subito il cuore dei tifosi. Con l'"Hertha", il difensore ha conquistato il secondo posto, ha raggiunto due finali della DFB-Pokal e le semifinali della Coppa UEFA. Successivamente, è passato al Bayern Monaco, dove ha vinto numerosi trofei.

Al termine della sua carriera, è tornato all'"Hertha" ed è stato inserito nella squadra del centenario del club dai tifosi nel 2003, in occasione del 111° anniversario. A Berlino, era anche noto come proprietario del leggendario pub "Hanne am Zoo" dopo il ritiro.

Nonostante il suo successo al Bayern Monaco, il calcio era sempre rimasto vicino al suo cuore all'"Hertha BSC". Weiner è ricordato con affetto dai tifosi per il suo tempo sul campo e viene considerato uno dei giocatori leggendari del club.

