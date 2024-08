- L'Hertha BSC è pronta per una settimana impegnativa.

Dopo il passaggio di Haris Tabakovic alla Bundesliga, i tifosi dell'Hertha sono preoccupati per il futuro dei loro giocatori chiave. Tuttavia, secondo il direttore sportivo Benjamin Weber, non ci sono ancora offerte concrete per Fabian Reese e la giovane promessa Ibrahim Maza.

Il 44enne Weber si aspetta giorni interessanti fino alla chiusura della finestra di trasferimento il prossimo venerdì. "Potrebbe essere così. Abbiamo già avuto 48 ore di emozioni. È stato piuttosto improvviso, quindi dovremo vedere cosa porterà la prossima settimana", ha detto dopo che l'Hertha ha vinto 2-0 contro l'SSV Jahn Regensburg nella 2ª Bundesliga lo scorso sabato. Il club di Berlino, a corto di fondi, potrebbe trarre beneficio da ulteriori entrate dal mercato delle trasferte, ma non vuole mettere a rischio le sue ambizioni di promozione.

Nonostante il suo infortunio, Reese continua ad attirare l'attenzione di diversi club. Tabakovic si è unito al TSG 1899 Hoffenheim lo scorso venerdì. Le sue prestazioni nella stagione precedente hanno attirato l'attenzione di numerosi club. Nonostante il suo infortunio in corso, ci sono presunte parti interessate. L'18enne prodotto del settore giovanile Maza sta vivendo la sua prima stagione.

Weber ritiene che la posizione di centravanti dell'Hertha sia solida, con Luca Schuler, Florian Niederlechner, Smail Prevljak e Derry Scherhant in rosa. "Abbiamo un'ampia rosa. Abbiamo fatto qualche mossa all'inizio dell'anno. Ma è anche chiaro che non volevamo lasciare andare Haris. Non si dà via facilmente il tuo miglior marcatore. In definitiva, è stata la sua scelta di unirsi alla Bundesliga."

Le prestazioni di Fabian Reese influenzate dall'infortunio continuano ad attirare l'attenzione di diversi club. Nonostante la finestra di trasferimento non sia ancora chiusa, il direttore sportivo Benjamin Weber non ha ancora ricevuto offerte concrete per entrambi Fabian Reese e Ibrahim Maza.

Leggi anche: