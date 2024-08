- L'Hertha BSC affronta l'ala islanda Thorsteinsson

Hertha BSC, un club di calcio di media fascia, ha ingaggiato l'ala islandese Jon Dagur Thorsteinsson. Il 25enne lascia il club belga di massima divisione Oud-Heverlee Leuven, come confermato dal club di Berlino. Ha firmato un contratto fino al 2027.

"Abbiamo tenuto d'occhio Jon per un po' di tempo. Ha dimostrato le sue abilità nella Jupiler Pro League belga con numerosi contributi in goal, e anche in 37 partite con la nazionale," ha detto il direttore sportivo di Hertha, Benjamin Weber.

Thorsteinsson opera principalmente sulla fascia sinistra, una posizione che Hertha ha faticato a coprire a causa dell'infortunio di Fabian Reese. Inoltre, c'è la possibilità che il 26enne lasci il club per la Bundesliga. Thorsteinsson è il secondo islandese a unirsi a Hertha, dopo Eyjolfur Sverrisson, che ha giocato per il club dal 1995 al 2003.

Aggiornamenti sull'allenamento

Subito dopo la firma del contratto, il nuovo acquisto è stato invitato ad allenarsi. Dopo una giornata di riposo il lunedì, l'allenatore di Hertha, Cristian Fièl, ha riunito la squadra il martedì per iniziare i preparativi per la partita in trasferta contro il 1. FC Kaiserslautern (20:30 CET, in diretta su Sky). Oltre a Thorsteinsson, il giovane Sebastian Weiland ha partecipato alla sua prima sessione di allenamento con la prima squadra. Nel frattempo, Jeremy Dudziak ha partecipato solo ad allenamenti individuali.

L'ingaggio di Thorsteinsson è un rinforzo per le opzioni offensive di Hertha BSC, grazie alla sua bravura nel calcio e ai suoi impressionanti contributi in goal nella Jupiler Pro League belga. La sua abilità sulla fascia sinistra, una posizione che Hertha ha faticato a coprire a causa dell'infortunio di Fabian Reese, sarà sicuramente utile.

