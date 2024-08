- L'Heidenheim inizia il suo viaggio in Coppa Europa nella sua fase iniziale.

FC Heidenheim si aggiudica una vittoria stretta nel suo debutto in Coppa Europa, rafforzando le sue prospettive di passaggio al gruppo della Conference League. La squadra della Bundesliga della Svevia ha superato i precedenti campioni svedesi del BK Häcken nel primo turno dei playoff, 2:1 (1:1).

Le nuove acquisizioni Sirlord Conteh (31° minuto) e Leonardo Scienza (65°) hanno segnato i due gol per FCH durante la sua storica uscita internazionale. Mikkel Rygaard (36°) ha pareggiato per i padroni di casa. La partita di ritorno si svolgerà tra due settimane sull'Ostalb. Prima di allora, Heidenheim aprirà la sua nuova stagione di Bundesliga contro la promossa FC St. Pauli la domenica precedente (5:15 PM/DAZN).

Schmidt cambia tattica - Conteh segna per primo

Il manager di FC Heidenheim, Frank Schmidt, ha optato per una formazione inaspettata. Solo il capitano della squadra, Patrick Mainka, e l'attaccante Scienza hanno mantenuto le loro posizioni dopo la vittoria per 4:0 contro il FC 08 Villingen nella DFB-Pokal. All'inizio, gli ospiti hanno trovato difficoltà ad adattarsi alla superficie artificiale su cui il Häcken gioca le sue partite casalinghe. both Mikkel Kaufmann e Mathias Honsak hanno sprecato opportunità in aree promettenti su un campo bagnato.

Trenta minuti dopo l'inizio della partita, il recente acquisto di Conteh dal Paderborn ha approfittato di un enorme errore difensivo svedese per segnare il primo gol in Coppa Europa della FCH. Subito dopo, Rygaard ha segnato il pareggio con un tiro preciso.

Il tiro contorto di Scienza sigilla la vittoria

Dieci minuti dopo l'intervallo, Layouni del Häcken ha sprecato un'occasione importante, poi Heidenheim ha dimostrato ancora una volta la sua potenza offensiva. Scienza, nuovo acquisto dall'Ulm, ha lasciato partire un tiro ben costruito che ha rimbalzato sul palo e in rete.

Circa 500 tifosi hanno accompagnato la FCH in Svezia. Nella sua prima stagione in Bundesliga, Heidenheim ha ottenuto un impressionante ottavo posto e si è qualificata per i playoff della Conference League.

