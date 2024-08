- L'Heidenheim è nei playoff della conferenza.

Calcio La squadra della Bundesliga 1. FC Heidenheim affronterà il BK Häcken nei playoff della Conference League. Il club svedese ha sconfitto il Paide Linnameeskond dell'Estonia nel terzo turno di qualificazione. Häcken ha vinto la partita in casa per 6-1 e un pareggio per 1-1 a Tallinn è stato sufficiente per loro.

Heidenheim, al debutto in una partita europea, si recherà prima in Svezia il 22 agosto. Una settimana dopo, avrà il vantaggio del campo.

Se Heidenheim dovesse superare il turno e raggiungere la fase a gironi della Conference League, il club potrebbe guadagnare un introito aggiuntivo di quattro o cinque milioni di euro, come confermato dal presidente del consiglio di amministrazione Holger Sanwald all'agenzia di stampa tedesca. "Se non riuscissimo a superare i playoff, sarebbe solo 750.000 euro."

