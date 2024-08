- L'Hansa di Rostock subisce un contrattempo in ritardo, non arrivando alla vittoria iniziale della stagione.

Hansa Rostock ha incassato la prima vittoria nella nuova stagione della 3. Liga, cedendo ancora una volta a un gol tardivo. Di fronte a Dortmund II, la squadra di Bernd Hollerbach ha mantenuto il vantaggio per gran parte della partita, ma alla fine ha ottenuto un pareggio per 1:1 (1:0). Julian Hettwer ha segnato il gol dell'1-1 al 90.+5', rubando la vittoria a Rostock. Kjell Arik Wätjen di Dortmund aveva segnato un autogol al 17', regalando alla squadra di casa una speranza fino all'ultimo.

L'inizio di Rostock nella 3. Liga è stato turbolento. Non sono riusciti a vincere nelle prime due partite e sono stati eliminati dalla DFB-Pokal dalla Hertha BSC con un punteggio di 1:5. I problemi non sono finiti lì; il principale sponsor ha risolto il contratto in anticipo. In risposta, il club ha condannato pubblicamente i commenti offensivi e le minacce sui social media prima della partita con Dortmund.

Despite the challenging start in the 3rd Liga, Rostock showed resilience in their Soccer match against Dortmund II. Despite taking the lead through an own goal from Dortmund's Wätjen, they struggled to hold onto it and eventually settled for a draw, with Julian Hettwer scoring an equalizer late in the game.

