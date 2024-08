- L'Hannover subisce una sconfitta nella sua competizione di promozione contro potenziali concorrenti di avanzamento.

Hannover 96 ha subito la prima sconfitta del campionato in 2. Bundesliga. Dopo la vittoria impressionante contro l'Hamburg SV (1-0), la squadra della Bassa Sassonia ha affrontato i contendenti per la promozione del Fortuna Düsseldorf e ha subito una sconfitta per 0-1 (0-0) nella serata di venerdì.

Danny Schmidt ha segnato il gol vincente per gli ospiti al 59', davanti a 35.416 spettatori. Si tratta anche del primo gol subito dalla squadra di Hannover 96 in una partita di campionato dopo la pausa estiva.

Düsseldorf ha dominato, mentre Hannover ha deluso

Il Düsseldorf si è dimostrato la squadra migliore e ha avuto diverse occasioni per segnare il primo gol nella prima metà del gioco. Tim Rossmann ha rubato palla a Phil Neumann di Hannover a centrocampo e si è diretto verso la porta avversaria. Max Christiansen ha evitato il cross a Schmidt con un tackle scivolato, lasciando solo un tocco facile (14'). Inoltre, Dawid Kownacki del Werder Bremen ha colpito la traversa con un colpo di testa su calcio d'angolo (37').

Dopo il gol di Schmidt nel secondo tempo, Düsseldorf ha avuto un'altra occasione per allungare il vantaggio con un tiro da lontano di Nicolas Gavory che ha colpito il palo (64').

Hannover non è riuscita a creare azioni offensive e non è riuscita a pareggiare. Il nuovo acquisto polacco di Hannover 96, Bartlomiej Wdowik, ha debuttato per la squadra solo poche ore dopo il suo arrivo dallo SC Braga. Il 23enne terzino sinistro è entrato in campo al 69'.

