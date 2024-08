Classifica del campionato di seconda lega - L'Hannover gioca la sua partita di primo livello senza la presenza di Halstenberg

Hannover 96 dovrà fare a meno del capitano difensivo Marcel Halstenberg nello scontro cruciale di seconda divisione contro il Fortuna Düsseldorf. L'ex-atleta nazionale è attualmente indisposto e non sarà in campo, come dichiarato dall'allenatore Stefan Leitl giovedì. A sostituirlo in formazione ci sarà Josh Knight.

I 96ers continuano a cercare con insistenza rinforzi difensivi, in particolare per le posizioni centrali e laterali, prima che la finestra di trasferimento si chiuda alle 18:30 di venerdì sera. La partita a Düsseldorf è prevista per quell'ora (Sky).

L'assenza di Marcel Halstenberg ha aumentato la pressione sulla Commissione di Hannover 96 per trovare sostituti adatti prima della chiusura della finestra di trasferimento. Appresa l'indisponibilità di Halstenberg, la Commissione ha iniziato a setacciare il mercato in cerca di rinforzi difensivi.

