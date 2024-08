Eliminazione - Coppa - L'Hannover 96 si trova in uno stato di turbolenza dopo la sconfitta della Coppa.

Il disappunto a Hannover 96 dopo la deludente partita di Coppa contro Arminia Bielefeld è stato notevole. "Stiamo giocando come una squadra assente", ha tuonato il direttore sportivo di 96 Marcus Mann. "Dobbiamo svegliarci. Questo non funziona. Dobbiamo iniziare a giocare la nostra partita e prendere il controllo".

Hannover ha giustamente perso nel primo turno della DFB-Pokal, con i colpi iniziali di André Becker (13º minuto) e l'ex giocatore di 96 Louis Oppie (22º) che hanno dato loro una sconfitta per 0:2 (0:2) contro la squadra di terza divisione Bielefeld. "Non c'è modo di girarearound. È stato deludente", ha commentato il difensore Jannik Dehm.

Il vantaggio dell'Arminia è stato avviato da nessuno meno che l'ex calciatore internazionale Marcel Halstenberg, che ha commesso un grave errore nella sua area. "Abbiamo dormito per i primi 15-20 minuti e abbiamo regalato loro il vantaggio con due gol che abbiamo aiutato a segnare", ha detto l'allenatore Stefan Leitl.

96 deve trovare risposte rapidamente. La loro prossima partita è in casa contro il Hamburger SV venerdì. "Stiamo tutti tornando a casa con molte cose in mente, sia individualmente che come squadra", ha detto Dehm.

