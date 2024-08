- L'Hannover 96 è deluso nel suo viaggio nella terza divisione, incontrando l'Arminia Bielefeld.

Il 96 Hannover, un club di calcio di media classifica, è stato eliminato dalla DFB-Pokal a seguito di una deludente prestazione contro l'Arminia Bielefeld. I campioni della coppa del 1992 hanno subito una meritata sconfitta per 0:2 (0:2) contro la squadra di terza divisione dell'Ostwestfalen. L'Arminia ha segnato entrambe le reti, con André Becker che ha trovato il gol al 13' e Louis Oppie che ha seguito il suo esempio al 22'.

Un grave errore del giocatore internazionale Marcel Halstenberg ha aperto la strada al primo gol della squadra di casa. Un passaggio sbagliato dell'ex vincitore della coppa due volte con l'RB Leipzig nella propria area di rigore ha permesso a Marius Wölm di impossessarsi del pallone. Il calciatore in prestito dal Hannover ha poi passato il pallone a Becker, che ha facilmente segnato da posizione ravvicinata.

Il secondo gol dell'Arminia ha visto coinvolto un altro ex giocatore del Hannover. Oppie, che ha giocato per la squadra della Bassa Sassonia fino al 2023, ha segnato con un tiro che il portiere del Hannover, Leo Weinkauf, non è riuscito a parare pochi minuti dopo.

L'allenatore del Hannover fa sostituzioni rapide

Despite having a solid start in the 2nd Bundesliga with four points from two games, Hannover struggled in the cup. The frustrated 96 coach, Stefan Leitl, made two substitutions as early as the 37th minute. Despite regaining some control over the game, Hannover failed to create many dangerous chances in front of Bielefeld's goal, allowing the hosts to celebrate their progression to the next round.

Dopo aver rappresentato il Hannover nelle giovanili, Oppie ha ora contribuito alla vittoria dell'Arminia contro il suo vecchio club, dimostrando come i giocatori possano passare da un club all'altro nel sistema calcistico tedesco.

