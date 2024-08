L'Hamburg SV sta affrontando un eccesso di sfide

A Hannover, l'Hamburger SV, squadra di calcio di una divisione inferiore, subisce la prima sconfitta stagionale. La partita dimostra: anche con l'ottava promozione, non sarà facile. L'allenatore Steffen Baumgart cerca la strategia ottimale e deve fare i conti con le assenze chiave nella sua squadra.

A volte Steffen Baumgart non può fare a meno di stupirsi della sua situazione attuale. 50.000 spettatori nella prima giornata a Colonia, 57.000 tifosi nella partita casalinga di apertura dell'Hamburger SV e poi ancora 49.000 presenti nella derby del Nord a Hannover venerdì sera. È la seconda Bundesliga tedesca. Arene del genere sono state rare di recente anche in alcuni gruppi della Champions League.

Tuttavia, presenta anche le sue difficoltà quando nove campioni precedenti, tra cui tre campioni europei, lottano per sole due promozioni dirette e un posto retrocessione: è molto stretto e ogni debolezza viene sfruttata. Proprio ciò che è successo all'HSV e al loro allenatore Baumgart nella sconfitta per 0:1 (0:0) contro il Hannover 96. Alcune assenze e alcuni errori di prestazione hanno portato a una vittoria meritata per il Hannover 96 con un rigore di Jessic Ngankam (49°).

"Questo dimostra la competitività di questa lega. Questo dimostra due squadre forti. E questo dimostra che abbiamo ancora molto da fare da una prospettiva di Amburgo", ha detto Baumgart dopo la partita. L'Hamburger SV ha fallito sei volte nella promozione in Bundesliga e la settima non sarà una passeggiata.

Mancanza di velocità a causa delle assenze di Jatta e Dompé

La prima fase, che si allontana dal calcio ad alto rischio del suo predecessore Tim Walter, Baumgart l'ha già realizzata ad Amburgo. Tuttavia, per la seconda fase, per stabilire il suo stile più compatto, c'è ancora molto da fare. Baumgart vorrebbe giocare con due attaccanti robusti, ma né Davie Selke né il sostituto Robert Glatzel sono riusciti a completare ancora 90 minuti dopo i loro infortuni estivi. Inoltre, con le assenze di Bakery Jatta e Jean-Luc Dompé, il gioco a Hannover ha mancato di velocità.

"È impossibile sostituire due giocatori del genere e Daniel Elfadli a centrocampo da un giorno all'altro, anche se l'allenatore batte le mani", ha detto Baumgart. "Questo è un processo più lungo. E spero di concluderlo presto." Una squadra come l'HSV, considerando gli standard della seconda divisione, non può compensare così tante assenze contemporaneamente. "Questo non è stato sufficiente per le nostre ambizioni", ha detto il capitano Sebastian Schonlau. Tuttavia, ha anche ribadito dopo la partita ad Hannover: "Eravamo su una traiettoria fantastica fino ad allora e rimaniamo su una traiettoria fantastica. La sconfitta non cambierà il piano, perché il piano è migliore".

Modello Hannover 96

Dopo i tre concorrenti diretti, 1. FC Colonia, Hertha BSC e Hannover 96, l'Hamburger SV dovrà ora affrontare le squadre promosse Preußen Münster e Jahn Regensburg. Sembra più la seconda lega di un tempo. Tuttavia, sono anche gli avversari contro cui l'Hamburger SV ha recentemente perso punti cruciali.

Tuttavia, ad Hannover, l'Hamburger SV ha potuto vedere quanto rapidamente le emozioni e le tendenze possono cambiare in questa lega molto competitiva. Lì, c'era un'atmosfera di crisi da giorni dopo la sconfitta in coppa contro il club di terza divisione Arminia Bielefeld. Con la loro vittoria nella derby del Nord, i 96 sono addirittura saliti temporaneamente al primo posto per più di 20 ore. "Abbiamo invitato la critica e abbiamo voluto fornire una risposta", ha detto il portiere Ron-Robert Zieler. "C'era un'energia palpabile in

Leggi anche: