L'hamam di 500 anni che fa rivivere il passato di Istanbul

"Çinili" significa "piastrellato" in turco e sottolinea la caratteristica più importante dell'hamam: un tempo il bagno era ricoperto da migliaia di piastrelle Iznik di colore blu brillante.

Aperto per cinque secoli, servendo il pubblico soprattutto come hamam ma per breve tempo come selleria e magazzino alla fine del 1700, l'hamam era piuttosto fatiscente al momento della sua chiusura nel 2010. Le pareti erano ricoperte di muffa e il rivestimento di piastrelle di Iznik non era più visibile.

Riaperto temporaneamente nel 2022 per la Biennale di Istanbul, l'hamam sta per tornare a nuova vita.

Dopo 13 anni di chiusura, il Çinili Hamam riaprirà il 30 settembre: prima come sede espositiva, poi, dal marzo 2024, come bagno pubblico, con sezioni separate per uomini e donne.

Oltre a ricevere un lifting completo, l'hamam avrà anche uno spazio d'arte contemporanea sotto gli archi della cisterna bizantina che un tempo riempiva d'acqua i suoi rubinetti d'ottone, un nuovo museo che ricostruisce la storia dell'edificio e un giardino urbano pieno di alloro. Si tratta del secondo grande progetto di restauro storico realizzato dall'immobiliare The Marmara Group, che ha acquistato l'edificio nel 2010.

Scavare nel passato

"Quando abbiamo acquistato l'hamam, non conoscevamo nessuna delle storie che c'erano dietro. Ma a Zeyrek, ovunque si scavi, si trova qualcosa", dice Koza Yazgan, direttore creativo del progetto.

"Nella sezione maschile abbiamo trovato queste piastrelle rettangolari, diverse da quelle [solite] esagonali. Erano appese al muro e riportavano una poesia in farsi [con versi diversi su ogni piastrella]. Le abbiamo tradotte e ricercate e abbiamo scoperto che a un certo punto erano state posizionate in modo errato - non erano dove Sinan le aveva originariamente collocate".

Quando l'hamam fu costruito, le pareti erano ricoperte da circa 10.000 piastrelle, ma ne sono rimaste solo alcune. Alcune sono state smarrite, altre rubate e altre ancora sono state danneggiate da incendi e terremoti.

Alla fine del XIX secolo, le piastrelle sono state vendute a musei stranieri: il Marmara Group ne ha rintracciate molte in collezioni private e musei lontani, tra cui il V&A di Londra. Un team di archeologi e storici dell'hamam ha aiutato queste istituzioni a identificare esattamente la provenienza delle piastrelle di Iznik.

Per quanto riguarda le misteriose piastrelle Farsi, continua Yazgan, "abbiamo deciso di non lasciarle dove le abbiamo trovate, ma di esporle nel museo".

Progettato dallo studio tedesco Atelier Brüeckner - i cui progetti precedenti includono l'atteso Grand Egyptian Museum del Cairo e il Louvre di Abu Dhabi - il museo del Çinili Hamam esporrà alcuni dei numerosi manufatti romani, ottomani e bizantini rinvenuti durante il restauro, dalle monete agli insoliti graffiti di navi straniere.

I visitatori possono anche ammirare una serie di oggetti eclettici usati dai frequentatori dell'hamam del passato, tra cui gli scintillanti zoccoli di madreperla chiamati nalin.

Naturalmente, un intero piano del museo sarà dedicato alle incredibili piastrelle di Iznik dell'hamam - la pièce de resistance è una futuristica visualizzazione in realtà aumentata (AR) che vi trasporta nello stabilimento balneare com'era ai tempi di Mimar Sinan, sovrapponendo digitalmente le pareti bianche nel loro pieno splendore turchese.

È un tentativo impressionante di ricostruire qualcosa di ormai lontano, ma Yazgan lo ritiene necessario. "Considerando come la città è cambiata negli ultimi 20 anni, credo che sia più importante che mai proteggere questi siti storici. Altrimenti andranno tutti perduti", dice.

Bella, dentro e fuori

Sebbene le sue case a schiera in legno siano sorte inizialmente intorno al ricco monastero di Pantokrator del XII secolo - ora moschea di Zeyrek - oggi Zeyrek è un quartiere decisamente operaio.

La vita si concentra nei mercati delle spezie e della carne che si riversano nelle strade, mentre il profumo fruttato del perde pilavı cucinato in casa (un piatto a base di pollo, uva e riso proveniente da una regione meno ricca della Turchia orientale) emana dai ristoranti.

Pur facendo parte dell'area di Istanbul dichiarata dall'UNESCO, Zeyrek non ha nulla a che vedere con il vicino quartiere di Ayasofya, dove si trovano Hagia Sofia, la Moschea Blu e il Palazzo Topkapi. Qui i turisti stranieri sono una rarità.

Le strade di Zeyrek producono molto rumore e l'hamam di oltre 30.000 metri quadrati offre una fuga tranquilla.

Un kem göz (malocchio) pende dalla porta d'ingresso, per garantire che gli spiriti maligni rimangano fuori. Esattamente come 500 anni fa, la porta di quercia è pesante e spessa, solo che è così nuova che ha ancora quell'odore di segheria.

Una volta varcata la soglia, il visitatore si muove attraverso una serie di tre stanze, un processo tipico di tutti i bagni turchi. La prima è la stanza "fredda" (o, più precisamente, a temperatura ambiente), il camekan, dove gli ospiti sono invitati a spogliarsi e a rilassarsi. Sono incoraggiati a sdraiarsi sui divani, ad ammirare l'architettura e a sorseggiare tè o caffè turco caldo.

Segue la stanza calda, un'area di seduta asciutta dove il corpo si acclimata a temperature di circa 30 gradi Celsius (86 Farenheit). L'ultima stanza è l'hararet, riscaldata fino a 50 gradi Celsius (122 Farenheit) e contenente una lastra di marmo piatta.

"Ci si sdraia sul göbek taşı - la "pietra della pancia" - e ci si rilassa", dice Yazgan. "È uno spazio di pulizia, sia spirituale che fisica... un'ora di allontanamento dalle cose terrene". Gli assistenti in abito da sera lavano e massaggiano i clienti supini.

Il know-how ottomano e il minimalismo senza soluzione di continuità si fondono all'interno del Çinili Hamam per creare lo spazio di riposo definitivo. Armadietti, armadietti e fermaporta in legno in stile scandinavo evitano che i servizi moderni sembrino troppo clinici.

Le stelle di vetro sui soffitti a cupola (una firma del design degli hamam ottomani) permettono alla luce naturale di entrare, ma non così tanto da abbagliare. I dettagli originali ottomani sono esposti per stimolare la mente - sezioni dei mattoni originali, i rinforzi strutturali di Sinan e le caleidoscopiche piastrelle di Iznik - ma non disturbano mai l'atmosfera di tranquillità.

Il ritorno alla vita

Inizialmente, mentre le sale da bagno dell'hamam sono ancora asciutte, il Çinili Hamam ospiterà una mostra d'arte contemporanea una tantum con opere appositamente commissionate dedicate ai temi della rovina, della storia e della guarigione, tre parole che riassumono il luogo.

Una volta chiusa la mostra, nel marzo 2024, i bagni saranno riempiti d'acqua e torneranno alla loro funzione originaria. Yazgan afferma che lo Zeyrek Çinili Hamam riprodurrà fedelmente le tradizioni ottomane del tempo.

Al posto dei massaggi svedesi e degli oli profumati, ci saranno stanze calde e umide, trattamenti di chiropratica che rompono le articolazioni e massaggi a base di bolle in cui nuvole di schiuma gonfia vengono strofinate sulla pelle.

Tuttavia, Yazgan sottolinea una distinzione del XXI secolo che distingue Çinili dagli hamam ultra-tradizionali della Turchia.

"Di solito negli hamam il design della sezione maschile è più alto e più elaborato. Hanno più muqarnas (soffitti a volta decorati) e piastrelle. Ma avremo giorni a rotazione per ogni sezione [di genere], in modo che tutti possano godersi ogni lato".

Un microcosmo di Istanbul

Vedendo le camere incontaminate e vuote dell'hamam ora, è difficile immaginarlo pieno di persone. Entrando nel giardino, dove solo un sottile strato di arbusti nasconde le cosce di capra crude esposte nelle macellerie, sembra anche un po' fuori luogo rispetto all'ambiente circostante.

Ma il Marmara Group ritiene che l'hamam appena restaurato potrebbe cambiare completamente la dinamica del quartiere, sfruttando i suoi siti storici sottovalutati per trasformare Zeyrek in una destinazione per il turismo culturale.

"Persino i negozianti locali ci chiedono: "Dovrei vendere saponi o peshtemal [asciugamani tradizionali ottomani]?". Stiamo anche pensando di realizzare una 'mappa di Zeyrek' che indichi dove gli ospiti dell'hamam possono visitare altre attrazioni della zona o mangiare in uno spazio storico", dice Yazgan.

C'è molto da fare: oltre alla Moschea di Zeyrek, il monumentale Acquedotto Romano di Valens e la Moschea barocca di Süleymaniye (l'opera magna di Mimar Sinan) sono tutti raggiungibili a piedi in 15 minuti.

Sebbene un aumento del numero di visitatori potrebbe mettere il quartiere a rischio di gentrificazione, l'hamam ha il potenziale per entrare a far parte del portafoglio in continua espansione di luoghi culturali cool di Istanbul: un luogo in cui immergersi nel passato cosmopolita di Istanbul, prendendo parte a un antico rituale.

"Con il museo, l'elemento relax e gli strati storici, [l'hamam] è come un microcosmo di Istanbul", dice Yazgan.

È certamente destinato a essere l'unico posto in città dove si può imparare qualcosa di nuovo, fare un'esperienza AR, bere una tazza di caffè, spogliarsi in pubblico - e sentirsi comunque rilassati quando si esce.

Fonte: edition.cnn.com