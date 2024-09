- L'Haidara di Lipsia non partecipa a nessuna partita.

Leipzig's Amadou Haidara non parteciperà alla prossima finestra internazionale a causa di un infortunio alla testa e rimarrà in Germania. Lo ha annunciato oggi il club tedesco. L'incidente è avvenuto durante la vittoria per 3-2 contro il Bayer Leverkusen di sabato.

Durante il match, l'attaccante del Leverkusen Victor Boniface ha tentato un acrobatico calcio di tacco in una zona affollata. Purtroppo, è stata la testa di Haidara a subire l'impatto invece del pallone. Di conseguenza, il centrocampista di 26 anni è stato costretto a lasciare il campo. L'allenatore Marco Rose ha poi dichiarato che Haidara stava avendo difficoltà nel ricordare il tempo e il risultato della partita. Boniface ha ricevuto un cartellino giallo per l'episodio.

Nonostante la sfida intensa, il calcio di tacco di Boniface ha causato l'infortunio di Haidara, impedendogli di unirsi alla nazionale del Mali durante la prossima finestra internazionale. Data la sua infortunio alla testa, Haidara deve concentrarsi sulla sua riabilitazione in Germania.

