L'ha fatto di nuovo! Il maestro delle buche in uno centra 12 ace in sette mesi

Sebbene le probabilità che i giocatori di golf professionisti riescano a fare una buca in un colpo siano significativamente più alte di quelle di un giocatore medio, possono comunque passare l'intera carriera senza riuscire a realizzare questa impresa.

Secondo il National Hole-in-One Registry, le probabilità che un giocatore del tour realizzi una buca in uno sono di 3.000 a 1, mentre per i giocatori medi sono di 12.000 a 1.

Watts ha realizzato il suo primo ace in assoluto nel giugno 2021, e altri 11 arriveranno nei prossimi mesi.

Il golfista britannico ha fatto centro durante un'intervista con l'emittente britannica ITV a dicembre, quando ha realizzato un hole-in-one mentre le telecamere stavano riprendendo.

Watts ricorda di aver ricevuto una scatola di palline appositamente dal pro shop di Tracy Park - il golf club dove ha realizzato la sua impresa - per l'intervista.

Ha colpito le prime 10 palline prima dell'intervista e poi gli è stato chiesto di colpire le restanti per fare altre riprese.

"E l'ho fatto, credo, alla 15ª pallina. Ho fatto l'hole-in-one", ha detto Watts alla CNN Sport. "Ma non pensavo che avesse posizionato la telecamera, ad essere sincero.

"Perché mi sono girato verso di lui e gli ho detto: 'Sarà vicino, perché era come quello che avevo fatto prima su quella buca'.

"E quando siamo arrivati lassù, i cameraman sono andati alla buca, lui ha detto: 'C'è uno nella buca', e tutti abbiamo detto: 'Non essere sciocco'. E lui disse: "No, non sto scherzando, c'è una palla in buca". Ed era una di quelle che ci hanno dato dal pro shop.

"È stato fantastico. E per fortuna l'ha fatto filmare. Aveva la telecamera sul green in quel momento, quindi si vedeva anche la palla che entrava".

Una corsa in corsa

Watts gioca a golf da oltre 35 anni, iniziando da quando aveva cinque anni e suo padre gli lanciava le palline e lui le colpiva.

All'età di otto anni, Watts è entrato a far parte della squadra juniores del Tracy Park Golf Club e ha trascorso del tempo nelle squadre juniores a livello di contea.

Ma nulla poteva prepararlo alla serie di successi che sta vivendo da giugno.

Watts ricorda con piacere il suo primo hole-in-one, avvenuto alla buca 12 del campo Cromwell del Tracy Park.

"Ho visto la palla entrare. È stato assolutamente bello. Ha fatto due rimbalzi ed è entrata in buca", ha detto Watts.

"È stato il primo. Ero al settimo cielo, ovviamente, per aver fatto la prima buca in assoluto. Credo che i miei compagni di squadra con cui giocavo in quel momento fossero più eccitati di me, a dire il vero".

La seconda è arrivata due settimane dopo, durante il campionato del club, in un round con il proprietario del Tracy Park.

È stato solo quando ha realizzato altri hole-in-one che Watts ha iniziato a riflettere sulla sua straordinaria impresa.

"Mi sono detto: 'Oh mio Dio, non posso credere che stia accadendo proprio in questo momento', perché potresti passare una vita intera senza fare un hole-in-one. E in sei mesi è andato tutto a scatafascio", ha raccontato.

"Ogni volta che uscivo mi sentivo sicuro che ne avrei fatta un'altra, perché è così che mi sentivo in quel momento".

Un'impresa costosa

Watts racconta che amici e parenti lo hanno contattato dall'Australia e dalla Nuova Zelanda per congratularsi con lui.

Inevitabilmente gli viene chiesto qual è il segreto per fare una buca in uno.

Oltre a praticare lo swing e a concentrarsi sulla precisione, Watts dice che è importante credere di poter raggiungere l'obiettivo.

È anche abbastanza onesto da ammettere che c'è qualcosa di "strano" nel realizzare 11 hole-in-one - di cui 10 su par tre e due su par quattro - in un periodo di tempo così breve e non riesce a spiegarsi il fenomeno.

"Ogni volta che gioco sul campo da golf, ogni volta che colpisco la palla, qualcuno grida da qualche parte sul campo: 'Vai in buca'. Quando mi affaccio o entro in campo, tutti mi fanno le stesse domande: 'Ne hai fatta una oggi?'".

La tradizione del golf vuole che se un giocatore fa una buca in un colpo, deve offrire un drink a tutti nel bar della clubhouse dopo aver completato il suo giro.

Watts ha rispettato questa tradizione per due volte, ma dato che era "molto costoso", ha ripensato alla sua generosità.

"Quando l'ho fatto la terza volta, ho imparato che dovevo mettere la chiave in macchina e scendere in fretta dopo il ritorno. Altrimenti, ti sarebbe costato una fortuna assoluta farlo".

Non è chiaro il record attuale del maggior numero di hole-in-one in una singola carriera, sia da professionista che da dilettante, ma Watts punta a circa 20 in carriera.

Ha già battuto il maggior numero di giocatori del PGA Tour. Dal 1983, Robert Allenby e Hal Sutton ne hanno 10 ciascuno, il maggior numero di hole-in-one registrati nel Tour.

Fonte: edition.cnn.com