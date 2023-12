L'FDA approva il primo vaccino per l'RSV, un momento che dura da sei decenni

Mercoledì scorso, la Food and Drug Administration statunitense ha approvato Arexvy, prodotto da GSK, progettato per essere somministrato in un'unica iniezione agli adulti di 60 anni e oltre.

Potrebbe essere disponibile per gli anziani già da questo autunno, in attesa di una raccomandazione per il suo utilizzo da parte del Comitato consultivo sulle pratiche di immunizzazione dei Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie, che si riunirà a giugno.

"Gli adulti più anziani, in particolare quelli con condizioni di salute sottostanti, come malattie cardiache o polmonari o sistemi immunitari indeboliti, sono ad alto rischio di malattie gravi causate dall'RSV", ha dichiarato in un comunicato il dottor Peter Marks, direttore del Center for Biologics Evaluation and Research della FDA. "L'approvazione odierna del primo vaccino contro l'RSV è un importante risultato di salute pubblica per prevenire una malattia che può essere pericolosa per la vita e riflette il continuo impegno della FDA nel facilitare lo sviluppo di vaccini sicuri ed efficaci da utilizzare negli Stati Uniti".

Sebbene l'RSV sia una malattia spesso associata a neonati e bambini piccoli, può essere pericolosa anche per gli anziani. Negli Stati Uniti, si stima che ogni anno 159.000 adulti di 65 anni e più vengano ricoverati in ospedale a causa dell'RSV e che da 10.000 a 13.000 muoiano a causa dell'infezione.

"L'RSV è certamente una malattia importante per gli anziani. In alcuni anni, il peso della malattia da RSV si avvicina a quello dell'influenza negli anziani. Questo è davvero uno sviluppo meraviglioso", ha dichiarato la dottoressa Ruth Karron, docente di salute internazionale presso la Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, che non ha partecipato allo sviluppo del vaccino.

Una scoperta fondamentale spiana la strada

In uno studio clinico condotto su quasi 25.000 adulti anziani, i cui risultati sono stati pubblicati sul New England Journal of Medicine, il vaccino GSK è risultato efficace all'83% nel prevenire le malattie delle basse vie respiratorie causate dal virus.

La malattia delle basse vie respiratorie è stata definita nello studio come un test positivo e altri due sintomi per almeno un giorno, tra cui tosse nuova o in peggioramento, respiro affannoso, respiro corto, frequenza respiratoria elevata, diminuzione dell'ossigeno nel sangue o crepitii nei polmoni, che un medico potrebbe rilevare con uno stetoscopio.

Il vaccino è risultato efficace al 94% nella prevenzione di malattie gravi negli anziani. Si consideravano affette da malattia grave le persone che necessitavano di ossigeno supplementare o di un aiuto meccanico per respirare, come un ventilatore.

Il vaccino contro l'RSV di GSK funziona utilizzando un piccolo pezzo del virus: una proteina che sporge sulla sua superficie, chiamata proteina di fusione o F, che aiuta il virus ad aderire e infettare le cellule delle vie aeree superiori del corpo. I pezzi di proteina del vaccino sono prodotti in laboratorio, utilizzando cellule appositamente programmate per produrli.

Il vaccino si basa su una scoperta fondamentale fatta un decennio fa dai ricercatori del National Institutes of Health, tra cui alcuni degli stessi scienziati che hanno contribuito a realizzare il vaccino Covid-19.

Normalmente, la proteina F è mutevole, si muove avanti e indietro e cambia forma dopo essersi fusa con una cellula.

I ricercatori del NIH hanno scoperto come congelare la proteina nella forma che assume prima di fondersi con una cellula. In questa forma, l'organismo può sviluppare forti anticorpi contro di essa.

Il vaccino GSK utilizza questa potente forma pre-fusionale della proteina, insieme a un ingrediente chiamato adiuvante, che potenzia l'attività immunitaria.

Quando i ricercatori hanno esaminato nello specifico l'efficacia del vaccino negli anziani più vulnerabili - quelli con condizioni di salute sottostanti come la BPCO, l'insufficienza cardiaca o le malattie cardiache - hanno scoperto che era efficace al 94% nel prevenire le infezioni del tratto respiratorio inferiore.

"È un'informazione davvero eccezionale, perché questo è il tipo di malattia che vogliamo prevenire. Vogliamo evitare che le persone finiscano in ospedale con l'RSV", ha dichiarato il dottor Len Friedland, direttore degli affari scientifici e della salute pubblica di GSK.

Gli effetti collaterali più comuni segnalati dai partecipanti allo studio clinico sono stati il dolore al sito di iniezione e l'affaticamento. In genere si sono risolti nel giro di uno o due giorni.

Lo studio ha registrato un piccolo numero di eventi avversi gravi. Friedland ha detto che sono stati bilanciati tra il gruppo che ha ricevuto il vaccino e il gruppo che ha ricevuto il placebo. Secondo Friedland, i ricercatori continueranno a monitorare i segnali di sicurezza man mano che il vaccino verrà distribuito a una popolazione più ampia.

La FDA ha dichiarato di aver richiesto a GSK di continuare a monitorare i segni della sindrome di Guillain-Barré, un disturbo nervoso che può causare paralisi o debolezza e che raramente segue infezioni virali e vaccinazioni. Inoltre, l'azienda dovrà studiare il rischio di una condizione chiamata encefalomielite acuta disseminata, un raro tipo di infiammazione che colpisce il cervello e il midollo spinale. L'FDA afferma che due persone che hanno partecipato agli studi clinici per il vaccino hanno sviluppato questa condizione dopo aver ricevuto l'iniezione insieme a un vaccino antinfluenzale.

Non è chiaro quanto sia duratura la protezione del vaccino, ha detto Friedland. I ricercatori stanno seguendo i partecipanti allo studio per tre anni e continueranno a valutare l'efficacia del vaccino nel tempo. Finora, la protezione sembra essere valida per circa un anno.

Altri vaccini contro l'RSV in arrivo

Anche altri tre vaccini contro l'RSV per gli adulti più anziani sono in fase finale di sperimentazione.

L'FDA dovrebbe prendere una decisione sul vaccino RSV per adulti anziani di Pfizer entro la fine di maggio. L'agenzia sta anche esaminando il vaccino materno di Pfizer per la protezione dei neonati e si prevede che prenderà una decisione in merito entro la fine di agosto.

Moderna sta ultimando la sperimentazione di fase 3 di un vaccino a base di mRNA per l'RSV negli anziani e prevede di presentare i risultati alla FDA per l'approvazione nei prossimi mesi.

Bavarian Nordic, produttore del vaccino Jynneos mpox, afferma che quest'anno presenterà i risultati di uno studio di Fase 3 del suo vaccino RSV per gli adulti più anziani.

Paul Chaplin, presidente e amministratore delegato di Bavarian Nordic, afferma che in Gran Bretagna si dice che si aspetta a lungo un autobus e poi ne arrivano quattro in una volta sola. La corsa al traguardo per un vaccino contro l'RSV è un po' così, dice.

"Sono decenni che aspettiamo un vaccino RSV efficace e sicuro, e ci sono stati numerosi tentativi che sono falliti", ha detto Chaplin.

"So che GSK probabilmente otterrà la prima approvazione, ma ce ne sono altri in arrivo, tra cui noi. E penso che sia fantastico, perché l'RSV è un'enorme esigenza medica insoddisfatta di cui molte persone sottovalutano l'importanza, e si spera che ora avremo una serie di vaccini efficaci che aiuteranno a proteggere le persone".

Trionfo scientifico dopo la tragedia

La ricerca di un vaccino efficace per l'RSV è una storia di trionfo scientifico dopo una tragedia.

Negli anni '60, due bambini morirono e molti altri furono ricoverati in ospedale per una grave forma di RSV quando i vaccini sperimentali che erano stati somministrati si rivelarono in grado di potenziare l'infezione anziché difenderla.

Quello studio ha testato un vaccino fatto con un virus RSV trattato chimicamente per renderlo inerte e mescolato con un ingrediente chiamato allume, per risvegliare il sistema immunitario e aiutarlo a rispondere.

Il vaccino è stato testato in siti di sperimentazione clinica negli Stati Uniti tra il 1966 e il 1968.

In un primo momento, tutto sembrava positivo. Il vaccino fu testato sugli animali, che lo tollerarono bene, e poi fu somministrato ai bambini, che sembravano rispondere bene.

Purtroppo, quando quell'autunno iniziò la stagione dell'RSV, molti dei bambini vaccinati dovettero essere ricoverati in ospedale e furono colpiti da una malattia da RSV più grave di quella che si sarebbe normalmente verificata.

Uno studio sulla sperimentazione ha rilevato che l'80% dei bambini vaccinati che hanno contratto l'RSV ha poi richiesto il ricovero in ospedale, rispetto al 5% dei bambini che hanno ricevuto un placebo. Due dei giovani partecipanti allo studio sono morti.

I risultati furono uno shock sismico per la scienza dei vaccini. Gli sforzi per sviluppare vaccini e trattamenti contro l'RSV si fermarono mentre i ricercatori cercavano di capire cosa fosse andato storto.

Molti dei paletti attualmente in vigore per le sperimentazioni cliniche dei vaccini sono nati proprio dall'insuccesso del vaccino contro l'RSV.

La scoperta scientifica che ha permesso agli scienziati di congelare la proteina F del virus ha anche consentito ai dottori Jason McLellan e Barney Graham dell'NIH di stabilizzare la proteina spike del coronavirus, accelerando lo sviluppo di un vaccino Covid-19.

"L'RSV è un virus che ci ha richiesto un po' di tempo per poterne svelare i misteri e i segreti", ha dichiarato il dottor Steven Varga, preside della Graduate School of Biomedical Sciences del St. Jude Children's Research Hospital, che ha trascorso la sua carriera a studiare il virus e ha progettato un vaccino a nanoparticelle contro di esso.

"È un momento davvero emozionante. È stato un lungo periodo di tempo", ha detto.

Graham, ora professore alla Morehouse School of Medicine, concorda sul fatto che la notizia è entusiasmante, ma afferma che c'è ancora molto lavoro da fare.

"Si può immaginare che dopo una vita di lavoro sull'RSV sia emozionante e gratificante raggiungere questa pietra miliare. Tuttavia, c'è ancora molto da fare. I successi ottenuti con i vaccini per gli anziani, l'immunizzazione materna e il trattamento con anticorpi monoclonali per i neonati, lasciano ancora i bambini dai 6 mesi ai 5 anni di età bisognosi di protezione", ha scritto in un'e-mail.

Adam Kaseman è morto a settembre dopo un attacco di RSV che lo ha portato in ospedale.

Tania Richter, residente in Minnesota, vorrebbe che il vaccino fosse stato disponibile per suo nonno Adam Kaseman, un autista di scuolabus in pensione che è morto dopo un grave attacco di RSV la scorsa estate. Aveva 95 anni, ma era in buona salute e si trovava in una casa di riposo a Jamestown, nel North Dakota, quando l'RSV ha colpito la struttura.

Ricevi la newsletter settimanale della CNN Health

Iscriviti qui per ricevere ognimartedìThe Results Are In with Dr. Sanjay Guptaedal team di CNN Health.

Fu ricoverato in ospedale e in seguito si riprese abbastanza da essere dimesso in una casa di riposo, ma Richter ha detto che per lui fu l'inizio della fine. Morì poche settimane dopo.

"Era un bisnonno. Non ho avuto modo di vederlo molto negli ultimi due anni, solo con Covid, cercando di tenere tutti al sicuro, evitando che accadesse", ha detto.

"Vorrei davvero che fosse esistito prima che questo accadesse, perché i vaccini ci danno una possibilità di combattere", ha detto. "Speriamo che salvi il nonno di qualcun altro".

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com