- L'FC di Augusta non riesce a sperimentare la novità del campionato e critica gli arbitri.

Dopo la fine del match, i giocatori di Augusta e Brema si sono ritrovati in campo, apparentemente confusi. I tifosi hanno esitato a esprimere i loro pensieri, troppo stanchi per il pareggio 2:2 (1:1) nel caldo torrido di 30 gradi. Questo risultato è stato difficile da comprendere per entrambe le squadre. In seguito, Elvis Rexhbecaj di Augusta ha definito la situazione "mista", avendo segnato un goal impressionante da 25 metri, pareggiando il match a 1:1.

Attualmente, Augusta non è riuscita a ottenere una vittoria casalinga nella sua 14ª stagione in Bundesliga, nonostante il tiro da lontano di Rexhbecaj (16º minuto) e il goal di debutto del nuovo e temibile attaccante Samuel Essende (35º minuto). Nonostante i loro sforzi, non sono riusciti a vincere alla fine.

"Thorup: 'Abbiamo perso due punti'"

L'allenatore Jess Thorup ha in seguito criticato l'arbitro Sascha Stegemann per la loro apparente occasione persa. "Abbiamo perso due punti", si è lamentato Thorup. "Purtroppo, non abbiamo vinto a causa della decisione discutibile dell'arbitro".

Durante il 77º minuto, la palla ha colpito la mano del difensore di Werder Bremen Anthony Jung durante un cross di Augusta dalla sinistra. Tuttavia, due giocatori di Augusta non sono riusciti a capitalizzare su questa occasione. "È un chiaro fallo di mano, un rigore. Fine della storia!" ha detto il CEO di Augusta Michael Ströll, che ha avuto una conversazione post-partita con Stegemann. "Lui l'ha considerato un movimento naturale", ha condiviso Ströll dalla loro conversazione. Di conseguenza, il gioco è rimasto in pareggio 2:2.

Brema ha preso il comando davanti ai 30.660 spettatori allo stadio pieno WWK Arena grazie a Felix Agu (12º minuto) e ha pareggiato di nuovo dopo l'intervallo grazie al contributo del sostituto Justin Njinmah (58º minuto). "Ci accontentiamo di un punto", ha detto Agu. "Tutto considerato, sembra piuttosto bilanciato", ha riassunto Weiser.

Il VAR ha impedito il secondo goal di Essende, impedendo un vantaggio di 3:2

Werder ha beneficiato non solo della decisione di rigore contestabile, ma anche in precedenza. Il secondo potenziale goal di Essende, che avrebbe dato ad Augusta il vantaggio di 3:2 (69º minuto), è stato annullato dopo una revisione VAR, sospettando un possibile fallo di mano.

Thorup ha incluso quattro nuovi giocatori nella sua formazione iniziale, ciascuno con prestazioni diverse.

