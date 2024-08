L'FBI usera' il software di riconoscimento facciale

L'Ufficio centrale della polizia criminale (BKA) e la polizia federale potrebbero presto utilizzare software di riconoscimento facciale nelle loro indagini. Vari emendamenti alla legge sono previsti per introdurre questi nuovi poteri, come ha riferito un portavoce del Ministero dell'Interno all'agenzia di stampa AFP.

"Le autorità di sicurezza necessitano di poteri aggiornati per identificare e localizzare rapidamente e in modo efficace i sospetti e le potenziali minacce, in particolare nei settori del terrorismo e della criminalità grave e organizzata", ha spiegato il portavoce del ministero. Pertanto, "si dovrebbero creare nuovi poteri per l'abbinamento biometrico su internet dei dati delle immagini e l'analisi automatizzata dei dati della polizia".

Come esempio di applicazione, il portavoce ha menzionato il materiale "nell'ambito del terrorismo islamico", come "video di esecuzioni o torture". In questo caso, l'uso di strumenti come il software di riconoscimento facciale "può aiutare a identificare e localizzare una persona".

Le caratteristiche biometriche possono includere non solo il viso, ma anche la voce o il passo di una persona. Il portavoce ha sottolineato che la proposta di legge non riguarda "la sorveglianza in tempo reale e il riconoscimento facciale in tempo reale negli spazi pubblici". Tali poteri non sono coperti dal progetto di legge.

