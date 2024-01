L'FBI sta indagando dopo che alcune auto si sono schiantate e hanno travolto la folla fuori dal concerto di Capodanno a Rochester, New York, uccidendo 2 persone e ferendone 5

Migliaia di persone stavano uscendo dal Kodak Center dopo aver festeggiato il nuovo anno quando l'incidente mortale ha avvolto di tragedia i festeggiamenti della notte, secondo le autorità.

I festaioli stavano camminando sulle strisce pedonali all'esterno del locale intorno alle 12:50 di lunedì, quando un SUV Ford ha tamponato una Mitsubishi Outlander che stava uscendo da un parcheggio vicino, ha dichiarato il capo della polizia di Rochester David Smith in una conferenza stampa lunedì.

La forza dell'urto ha fatto passare i veicoli "attraverso" un gruppo di pedoni che si trovavano sulle strisce pedonali, ha detto Smith.

Due passeggeri della Mitsubishi sono morti e il conducente è stato portato in ospedale in condizioni non pericolose. Anche il conducente della Ford è stato ricoverato in ospedale con ferite pericolose per la vita, secondo il capo.

Tre pedoni che sono stati colpiti sono stati portati in ospedale, uno di loro in condizioni di pericolo di vita, ha detto Smith.

"Numerosi pedoni, tra cui un agente di polizia di Rochester, sono stati quasi colpiti dai veicoli, secondo il capo.

Trovata almeno una dozzina di taniche di benzina

L'incidente ha anche innescato un incendio che i vigili del fuoco hanno impiegato quasi un'ora per spegnere, ha detto il capo.

Una volta spente le fiamme, i primi soccorritori hanno trovato "almeno una dozzina di taniche di benzina dentro e intorno al veicolo che ha colpito", ha detto il capo.

"A causa del livello di pericolo associato a queste bombole, gli artificieri del dipartimento di polizia di Rochester e la task force congiunta contro gli incendi dolosi sono intervenuti sulla scena", ha aggiunto Smith.

Non è chiaro cosa abbia portato all'incidente o perché le bombole si trovassero sulla scena.

"Stiamo continuando a lavorare con i nostri partner federali, tra cui l'FBI, per capire esattamente cosa abbia portato a questo incidente", ha detto Smith.

L'FBI ha dichiarato che il suo ufficio di Buffalo sta assistendo la polizia di Rochester nelle indagini.

"Mentre continuiamo a indagare e a collaborare con i nostri partner delle forze dell'ordine, i dettagli sono limitati in questo momento", ha dichiarato l'FBI in una dichiarazione su X, precedentemente noto come Twitter.

Le immagini dell'affiliata della CNN WHAM mostrano un SUV nero pesantemente danneggiato e bruciato che si è fermato di fronte a un altro veicolo all'indomani dell'incidente, con taniche rosse carbonizzate e detriti che disseminano la carreggiata.

Il sindaco di Rochester, Malik Evans, durante la conferenza stampa di lunedì ha chiesto di avere pazienza mentre le indagini proseguono, aggiungendo: "Dal punto di vista della trasparenza e dell'accertamento dei fatti, è molto importante che vi diamo le informazioni man mano che le abbiamo".

Evans ha offerto le sue condoglianze alle famiglie di coloro che hanno perso la vita e ha chiesto alla comunità di pregare per quelle famiglie e per i feriti.

"Mi sarebbe piaciuto salire su questo podio per dare il benvenuto al nuovo anno, sorridere e dare buone notizie. Ma purtroppo... abbiamo diverse persone la cui vita è cambiata perché non saranno qui a portare il 2024", ha detto Evans.

La CNN ha contattato il Dipartimento di Polizia di Rochester, il Dipartimento dei Vigili del Fuoco di Rochester, il Kodak Center e l'FBI di Rochester New York per un commento, ma non ha avuto risposta immediata.

Taso Stefanidis della CNN ha contribuito a questo servizio.

Fonte: edition.cnn.com