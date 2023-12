L'FBI dichiara che sta indagando dopo le segnalazioni di minacce violente ai giudici del Colorado per il caso Trump

"L'FBI è al corrente della situazione e sta lavorando con le forze dell'ordine locali", ha dichiarato Vikki Migoya, responsabile degli affari pubblici dell'FBI, in una dichiarazione fornita alla CNN lunedì. "Porteremo avanti con forza le indagini su qualsiasi minaccia o uso della violenza commesso da qualcuno che usa visioni estremiste per giustificare le proprie azioni, indipendentemente dalla motivazione".

Un portavoce dell'Ufficio giudiziario del Colorado non ha voluto commentare le segnalazioni di minacce ai giudici e un messaggio lasciato al Dipartimento di polizia di Denver non è stato risposto immediatamente lunedì pomeriggio. Il Master Trooper Gary Cutler, portavoce della Colorado State Patrol, ha detto che qualsiasi minaccia contro i giudici sarebbe stata gestita dalle autorità locali.

Oltre alla risposta federale, le forze dell'ordine statali e locali e i gruppi di ricerca non governativi hanno monitorato la retorica dei forum estremisti online per individuare eventuali segnali che potessero tradursi in minacce tangibili a funzionari pubblici.

I nomi dei quattro giudici della Corte Suprema del Colorado che hanno deciso di squalificare Trump dal voto sono apparsi frequentemente in post "incendiari" su tali forum, con inviti a rivelare i dati personali dei giudici, secondo un'analisi delle conversazioni online preparata da un'organizzazione di ricerca non partitica per le forze dell'ordine statunitensi e ottenuta dalla CNN.

Sebbene l'analisi non abbia riscontrato minacce specifiche ai giudici, ha affermato che "permane il rischio di violenza da parte di un attore solitario o di un piccolo gruppo o di altre attività illegali in risposta alla sentenza".

Un utente di un sito web di estrema destra e pro-Trump ha scritto: "Tutti i ratti con il camice devono essere impiccati", un apparente riferimento ai giudici del Colorado.

I post riprendono uno schema di attività online visto dopo le precedenti incriminazioni federali di Trump: vaghi appelli alla guerra civile e un linguaggio inquietantemente violento, ma pochi piani specifici per agire su queste minacce.

La scorsa settimana, con una decisione senza precedenti, la Corte Suprema del Colorado ha stabilito per 4 a 3 che Trump non è un candidato presidenziale eleggibile a causa del "divieto di insurrezione" previsto dal 14° Emendamento e quindi non può comparire sulla scheda elettorale dello Stato quando gli elettori si riuniranno per le primarie del GOP previste per il 5 marzo. La sentenza sarà sospesa fino al 4 gennaio in attesa del ricorso di Trump alla Corte Suprema degli Stati Uniti, che potrebbe decidere sulla questione per tutto il Paese.

Lo stesso Trump ha attaccato verbalmente alcuni dei suoi avversari in tribunale in un caso separato e gli è stato impedito di parlare dei testimoni, dei procuratori, del personale del tribunale e dei loro familiari.

LaCNN ha riferito all'inizio del mese sull'ondata di minacce rivolte a funzionari pubblici quest'anno, tra cui una recente raffica di minacce rivolte ad alcuni oppositori del GOP nel tentativo fallito di assegnare al deputato di estrema destra Jim Jordan la presidenza della Camera, un'altra che riguardale accuse di Trump e un'altra ancora che ha preso di mira la deputata progressista Ilhan Omar - storicamente critica nei confronti del trattamento riservato da Israele ai palestinesi - dopo lo scoppio della guerra tra Hamas e Israele.

Le forze dell'ordine federali sono attente a non farsi prendere alla sprovvista dalla possibilità che la retorica online si traduca in violenza nel mondo reale sin dalla rivolta del 6 gennaio 2021 in Campidoglio, che ha provocato diversi morti. Prima dell'insurrezione, i rivoltosi hanno "essenzialmente pianificato [l'attacco] in piena vista sui social media", ma l'FBI e il Dipartimento di Sicurezza Nazionale non sono riusciti a sventare la minaccia, secondo un rapporto del Senato pubblicato a giugno.

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com