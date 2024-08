L'FBI arresta i pakistani per aver cospirato contro i politici americani.

Nel 2020, l'allora Presidente Trump ordinò un attacco con drone contro un generale iraniano di spicco. Teheran lo definì un crimine di guerra e sembrò cercare vendetta. Tuttavia, un complotto per assassinare fallì poiché l'assassino incontrò casualmente agenti FBI undercover.

Negli Stati Uniti, un uomo di 46 anni originario del Pakistan è stato arrestato per il suo presunto coinvolgimento in un complotto per assassinare un politico statunitense. Secondo il Dipartimento della Giustizia e l'FBI, l'uomo è entrato negli Stati Uniti dopo un soggiorno in Iran ad aprile e ha cercato potenziali complici. Tuttavia, questi erano apparentemente agenti FBI undercover. L'uomo è stato preso in custodia a metà luglio, poco prima di lasciare nuovamente gli Stati Uniti.

L'identità del politico preso di mira nel complotto non è stata resa nota dal Dipartimento della Giustizia e dall'FBI. I media statunitensi suggeriscono che il bersaglio fosse il candidato repubblicano alla presidenza Donald Trump, con il complotto che sarebbe stato una ritorsione per l'uccisione del generale iraniano Qassem Soleimani. Non c'è alcun legame con il tentato assassinio di Trump a luglio, in cui il repubblicano è rimasto ferito.

Soleimani era un potente comandante delle cosiddette Brigata Quds. Nel 2020, è stato ucciso in un attacco con drone in Iraq ordinato dall'allora Presidente Trump. "Il Dipartimento della Giustizia degli Stati Uniti ha impedito per anni i tentativi audaci e implacabili dell'Iran di vendicarsi contro i politici americani per l'uccisione del generale iraniano Soleimani", ha dichiarato il Procuratore Generale degli Stati Uniti Merrick Garland in una dichiarazione seguita all'arresto dell'uomo di 46 anni del Pakistan.

L'Iran respinge le accuse

Il Direttore dell'FBI Christopher Wray ha aggiunto: "Questo pericoloso complotto per assassinare, come descritto nell'atto di accusa odierno, sarebbe stato apparentemente orchestrato da un cittadino pakistano con stretti legami con l'Iran e direttamente dal manuale iraniano. Un complotto estero per assassinare un politico statunitense rappresenta una minaccia per la nostra sicurezza nazionale e sarà inseguito aggressivamente utilizzando tutta la potenza dell'FBI".

I media statunitensi hanno riferito per primi del possibile complotto a luglio. L'Iran ha respinto le accuse: "Queste sono accuse infondate e motivate politicamente", ha dichiarato un portavoce della missione iraniana alle Nazioni Unite a New York. Trump è un criminale di guerra agli occhi dell'Iran e dovrebbe essere processato e punito, ha aggiunto il portavoce. "Ma l'Iran ha scelto la via legale in questo ambito".

Il Servizio Segreto è stato anche informato dal governo degli Stati Uniti del complotto e ha successivamente rafforzato le misure di sicurezza per Trump. Tuttavia, il Servizio Segreto non è riuscito a impedire il tentato assassinio durante un evento della campagna in Pennsylvania.

