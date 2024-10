L'FBI accetta di versare 22 milioni di dollari per risolvere le accuse di discriminazione sessuale nel suo centro di addestramento.

Il probabile risarcimento per le 34 donne espulse dall'istituto di formazione dell'FBI a Quantico, Virginia, in attesa dell'approvazione di un giudice federale, sarebbe uno dei più grandi accordi di risarcimento nella storia dell'FBI.

"Questi problemi sono diffusi all'interno dell'FBI e i mentalità che li hanno fomentati sono state instillate nell'accademia", ha dichiarato David J. Shaffer, l'avvocato delle donne. "Questo caso innescherà significativi cambiamenti in questi atteggiamenti."

Il ricorso, presentato nel 2019, sostiene che le tirocinanti donne hanno subito un ambiente di lavoro ostile, essendo giudicate più severamente dei loro colleghi maschi e selezionate in modo sproporzionato per le correzioni e l'espulsione in situazioni tattiche a causa di criteri di "idoneità" soggettivi.

Una delle donne ha dichiarato di essere stata consigliata di "sorridere di più" e di aver ricevuto avance sessuali costanti. Un'altra donna ha descritto un istruttore che la fissava, si concentrava sul suo petto, "a volte leccandosi le labbra".

"Attraverso l'accettazione passiva", il ricorso ha argomentato, "l'FBI ha inconsapevolmente permesso che la rete dei vecchi ragazzi prosperasse incontrollata nell'accademia dell'FBI".

L'FBI ha dichiarato in una dichiarazione del lunedì che il bureau ha "preso misure sostanziali negli ultimi cinque anni per promuovere l'uguaglianza di genere nella formazione e nello sviluppo di tutti i nostri tirocinanti".

Molte delle accuse nel ricorso sono state confermate in un rapporto interno del 2022. Gli uomini costituiscono ancora circa i tre quarti degli agenti speciali del bureau, nonostante i recenti tentativi di diversificare.

Tra le condizioni dell'accordo, l'FBI ha acconsentito a offrire alle querelanti la possibilità di continuare la loro formazione per diventare agenti e garantire il collocamento in uno dei loro tre uffici preferiti per coloro che superano l'esame. L'FBI ha anche acconsentito a sottoporsi a una valutazione da parte di esperti esterni, finalizzata a garantire un trattamento equo per le reclute donne.

Alcune delle donne hanno scelto carriere alternative, ha rivelato Shaffer, rammaricandosi "l'FBI ha così perso alcuni talenti eccezionali".

Paula Bird, una delle principali querelanti nel caso, ora avvocato, ha dichiarato che sebbene l'esperienza fosse "deludente", era "gratificante che questo accordo porterà un certo grado di giustizia alle donne che sono state ingiustamente licenziate".

Il ricorso è emerso in un'ondata di accuse di molestie sessuali all'interno del bureau, comprese quelle contro funzionari dell'FBI di alto livello che si sono dimessi con tutti i benefici nonostante le accuse contro di loro siano state confermate. Queste accuse comprendevano tocco non voluto, avance e coercizione. In un caso, un assistente direttore dell'FBI si è ritirato dopo la conclusione del procuratore generale che aveva molestato una sottoposta femminile e aveva tentato di stabilire un rapporto inappropriato con lei.

Leggi anche: