- Lezioni di musica per chitarra e pianoforte offerte presso Sound Circle

Esplorare la chitarra o battere sui tamburi - molti bambini e adolescenti ne sono interessati, ma molti si trovano in difficoltà a causa dei metodi di insegnamento rigidi delle scuole di musica tradizionali. La scuola primaria di Loening (parte di Cloppenburg) ha trovato una soluzione specifica per i giovani musicisti che potrebbero trovare le lezioni tradizionali intimidatorie: il "Cerchio del Suono", ideato dal musicista e insegnante di musica Chris Bruns, è progettato per offrire un ingresso fluido nel mondo della musica.

Attrezzati con tablet, gli studenti possono praticare e ascoltare gli esercizi con le cuffie. Inoltre, tutte le stazioni degli strumenti sono collegate, consentendo sessioni di prove della band in silenzio, spiega Bruns. Gli insegnanti possono guidare gli studenti nel loro percorso di apprendimento con l'aiuto di un microfono e possono adattare l'approccio didattico alle esigenze individuali.

Bruns dice che l'idea del progetto è nata nel 2020 e è stata sviluppata con l'aiuto del pianista e insegnante di piano Yacine Khorchi. "Nel 2023, abbiamo ottenuto l'ammissibilità per la piattaforma del Cerchio del Suono attraverso il Patto Digitale", dice Bruns. Il comune di Loening ha presentato il progetto allo stato come rappresentante della scuola e ha ricevuto l'approvazione per il finanziamento.

Negli ultimi settimane, una stanza della scuola è stata trasformata nel "Cerchio del Suono". Ora ci sono 21 stazioni degli strumenti - 8 per le tastiere, 8 per le chitarre e 5 per i tamburi - dove i circa 400 studenti della scuola Gelbrink potranno imparare e crescere nei prossimi anni.

"Attraverso il programma dopo la scuola, verranno condotti vari gruppi di lavoro", dice Bruns. L'obiettivo è quello di far vivere sia ai bambini che agli insegnanti la loro prima esperienza con gli strumenti e la piattaforma di apprendimento. Bruns sta anche cercando di condividere il suo approccio con altre scuole e istituzioni educative.

La trasformazione della stanza della scuola nel "Cerchio del Suono" ha reso possibile a oltre 400 studenti della scuola Gelbrink di esplorare la musica al di fuori dell'ambiente scolastico tradizionale. Nonostante il successo del "Cerchio del Suono", molti bambini potrebbero ancora trovare i primi passi nelle scuole di musica tradizionali difficili a causa dei loro metodi di insegnamento rigidi.

