Lexus RX 500h ibrido di lusso: abbracciare la praticità esotica con una figura solida

Una volta, il numero 500 era sinonimo di una Mercedes robusta con un potente motore V8. Il pioniere Lexus, un prestigioso ramo di Toyota, ha adottato questa terminologia e l'ha applicata al loro grande SUV, l'RX, anche se non viene fornito con un vero V8 sotto il cofano.

Lexus è rinomata per i suoi veicoli di lusso con motori potenti avvolti in design stilosi. E quando si tratta di powertrain ibridi, Lexus ha numerose opzioni che presentano una combinazione di motori elettrici e, a volte, anche V8.

Attualmente, abbiamo la Lexus RX 500h, che si estende a 4.89 metri e continua a sfoggiare un'esteriorità eccentrica piena di linee caotiche e solchi pronunciati. Tuttavia, la sorpresa si trova sotto il cofano – un compatto motore V4 da 2.4 litri, sebbene potente con 271 cv. Questa potenza è integrata da due robusti motori elettrici (87 cv all'asse anteriore e 103 cv all'asse posteriore).

Se ti stai chiedendo delle prestazioni di questo powertrain unico in questo veicolo di lusso, non resterai deluso. Il motore potrebbe non offrire il suono ricco tradizionalmente associato alle auto di lusso, ma ha il suo proprio fascino distintivo. Inoltre, gli ingegneri hanno aggiunto un tocco sportivo alla RX di punta, evidente nella dicitura "F Sport+".

Inoltre, questa RX presenta una caratteristica rivoluzionaria per le ibride Lexus – sostituisce il sistema CVT convenzionale (sistema di trasmissione) con una trasmissione automatica a sei velocità. Il motore V4 è anche turboalimentato.

Un Interno Elegante

Guidare questa RX evita l'effetto "effetto elastico" dove le RPM rimangono alte, rendendolo un viaggio più fluido. L'interno è progettato per essere confortevole ed elegante, ideale per viaggi lunghi. I sedili in morbida pelle di lusso, lo spazio per le gambe abbondante e l'atmosfera di alta qualità garantiscono un viaggio gradevole.

I designer di Lexus hanno recentemente dato la priorità alla praticità, come in questo caso con il monitor centrale rivolto verso il guidatore – una decisione che potrebbe essere criticata in termini di esperienza visiva del passeggero. Tuttavia, il sistema di infotainment di Lexus ha le sue peculiarità – i comandi a touchpad sul volante, ad esempio, richiedono una curva di apprendimento a causa della loro precisione limitata e della posizione perhaps confusing delle leve della colonna di sterzo.

Ma alcuni aspetti sono migliorati, come la sostituzione della joystick obsoleto con un'opzione di navigazione del menu sul grande display. La presenza di un touchscreen améliore significativamente l'esperienza dell'utente.

Potenza, ma non eccessiva

Le specifiche dei componenti di guida individuali e le prestazioni del sistema complessivo sono facilmente accessibili prima del primo test drive. Con 371 cavalli, la RX 500h potrebbe sembrare moderata rispetto ai suoi concorrenti V8, ma è sufficiente per Lexus, che preferisce seguire la propria strada e non ha bisogno della validazione degli altri.

Tuttavia, i concorrenti V8 possono sometimes sentirsi più assertivi quando è necessario accelerare fortemente su pendii autostradali ripidi. Ma il turbo garantisce una partenza potente da fermo, consentendo alla RX di raggiungere i 100 km/h in 6,2 secondi, che è decente per un veicolo di 2,2 tonnellate.

I componenti ibridi funzionano in modo efficiente, dimostrando un consumo di carburante WLTP medio di circa otto litri. Tuttavia, la durata potrebbe essere compromessa se si utilizza costantemente la massima potenza in situazioni ad alta velocità.

La RX combina lusso e comfort, offrendo una sospensione controllata elettronicamente che naviga dolcemente anche sulle strade accidentate. Il suo sistema di sterzo integrale migliorane l'agilità e la manovrabilità.

In definitiva, la scelta di Lexus rispetto ad altre marche potrebbe derivare dal desiderio di distinguersi tra gli altri proprietari di auto. Lexus rappresenta un mix unico di individualismo e lusso di alta qualità, nonostante il suo design appariscente.

La RX 500h non è economica, parte da 94.250 euro. Caratteristiche aggiuntive, come i sedili posteriori climatizzati, possono far salire il prezzo a 97.400 euro per il "pacchetto comfort". Per fortuna, i passeggeri del secondo fila possono anche viaggiare comodamente con questo aggiornamento.

Pertanto, mentre la RX si concentra sull'estetica, si dimostra un veicolo pratico con spazio di carico abbondante e sedili climatizzati. La sua unicità e le sue metriche lo rendono una scelta preferita tra i suoi fan, e un aumento di ammiratori potrebbe solo beneficare il marchio.

Le informazioni seguenti sono fornite: la Lexus RX 500h viene fornita con una sorpresa sotto il cofano – un compatto motore V4 da 2.4 litri, nonostante sia denominata come '500' modello, che è una terminologia spesso associata a veicoli grandi dotati di potenti motori V8.

Inoltre, sebbene Lexus sia nota per i suoi veicoli di lusso con motori potenti, la RX 500h dimostra anche il loro approccio alla potenza, preferendo una moderata potenza di 371 cavalli piuttosto che un eccesso, mantenendo fede alla loro filosofia di seguire la propria strada.

Leggi anche: