Lexi Thompson dice che la sua "dipendenza" dall'allenamento l'ha aiutata nel gioco

Lexi Thompson ha vinto due tornei nel 2017

È stata determinante per la vittoria della Solheim Cup da parte del Team USA

La 22enne golfista ha vissuto alti e bassi dello sport e ha affrontato momenti difficili anche lontano dal campo da golf.

Nel primo major della stagione, l'ANA Inspiration in California, la nativa della Florida aveva un vantaggio di due colpi quando, nelle fasi finali dell'ultimo giro, le è stato comunicato che sarebbe stata penalizzata di quattro colpi per un'infrazione che uno spettatore televisivo aveva notato nel giro precedente.

La sua compostezza sul campo - ha rimontato fino a forzare un playoff che alla fine ha perso all'improvviso contro la sudcoreana So Yeon Ryu - le ha fatto guadagnare nuovi fan e i social media sono stati inondati di indignazione.

Ma in un anno difficile - a maggio è stato diagnosticato un cancro alla madre e a settembre è morta la nonna - la Thompson è rimasta costante sul campo.

La carriera di Lexi Thompson in immagini

Una normale 22enne

Attualmente classificata al n. 3 del mondo, la vincitrice di un major ha vinto due tornei nel 2017 e ha ottenuto nove piazzamenti tra i primi 10, mentre in agosto è stata determinante per la conquista della Solheim Cup da parte del Team USA .

Ma nonostante i successi e le difficoltà, l'americana sostiene di essere ancora una "normale ragazza di 22 anni".

Riflettendo sull'essere uno dei nomi più importanti del suo sport, la Thompson ha detto a Living Golf della CNN: "È qualcosa a cui mi sono abituata. Non mi vedo famosa in quel senso.

"Gioco a golf a livello professionale per vivere. Immagino che sia molto diverso rispetto a un normale 22enne, ma è fantastico vedere la quantità di supporto dei fan che ricevo e fa parte di un atleta professionista. È una cosa che fa parte di un atleta professionista".

Nel corso degli anni, la golfista ha postato regolarmente su Instagram foto di se stessa in palestra e la sua dedizione all'allenamento è stata uno dei fattori del suo successo, con il suo regime di fitness che ha portato, secondo lei, a miglioramenti "drammatici" nella sua distanza di guida.

Le piace mostrare ai fan una parte diversa della sua vita, anche se il mese scorso la golfista ha scritto sulla sua pagina Instagram che si sarebbe allontanata dai social media dopo la morte della nonna per "concentrarsi sulla mia famiglia e su nient'altro".

La Thompson, i cui guadagni in carriera superano i 7 milioni di dollari, ha dichiarato: "Quando torno a casa, mi piace passare molto tempo con la mia famiglia, dato che non riesco a vederla molto spesso, ma c'è molto allenamento e molta pratica.

Sono decisamente dipendente da tutta la parte dell'allenamento".

"Adoro allenarmi. È una specie di valvola di sfogo: correre. Metto gli auricolari, ascolto la musica e vado via.

"Ma penso che sia molto importante per il golf perché, voglio dire, abbiamo giornate molto lunghe. Siamo in campo per cinque ore e poi, con il riscaldamento, ci sono un'altra o due ore, quindi è importante essere in forma per poter affrontare la giornata. è molto più facile e ci si sente meglio con se stessi".

"Da quando ho iniziato a lavorare, ho visto cambiamenti drastici nella mia distanza di swing del golf.

Ovviamente il mio aspetto e il mio modo di pensare mi hanno reso dipendente da questa attività, ma credo che sia una parte importante dello stile di vita qui fuori".

"Molte ragazze si allenano e si mantengono in forma: fanno foam rolling, stretching o si allenano, assicurandosi di rimanere in forma perché a volte siamo in viaggio per 10 settimane".

