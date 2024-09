L'EX90 di Volvo mostrato nella sua storia di guida riducendo il rumore raggiunge a malapena livelli di silenzio.

Dopo circa due anni dal suo debutto iniziale, Volvo è sul punto di consegnare il suo SUV elettrico gigante, l'EX90. Questo esemplare di lusso si distingue per il suo comfort raffinato e il funzionamento estremamente silenzioso. ntv.de ha effettuato un test drive di questo veicolo elettrico.

È un po' insolito per Volvo scegliere gli Stati Uniti per il lancio del suo nuovo modello, soprattutto nello stato favorito della California, noto per la sua passione per i veicoli elettrici. Ma un marchio svedese sul mercato americano? Be', gli americani adorano Volvo e il mercato è vasto e pullula di clientela facoltosa - ideale per l'EX90. Inoltre, il SUV, costruito sulla piattaforma SPA-II, verrà prodotto nello stabilimento di Charleston, nella Carolina del Sud. La posizione strategica ha senso.

Nella nostra regione, l'EX90 è probabile che riscuota successo, data la sua linea elegante - opinioni personali a parte. Il design anteriore assomiglia all'EX30, con una vistosa barra concava integrata nella griglia del radiatore. Aspetta, non è più una barra - probabilmente perché l'EX90 non ha una griglia del radiatore tradizionale. Con 5,04 metri di lunghezza, questo SUV di lusso sarà disponibile esclusivamente con un powertrain elettrico, richiedendo un sistema di raffreddamento diverso da quello a motore a combustione.

Coloro che sono allarmati da questa decisione e desiderano criticare Volvo per questo dovrebbero inizialmente riconoscere che gli svedesi hanno costantemente comunicato la loro strategia di elettrificazione. In secondo luogo, c'è la rassicurazione: il CEO uscente di Volvo, Samuelsson, ha confermato tempo fa che il SUV simile per segmento XC90 continuerà ad essere disponibile. Coloro che seguono da vicino i media potrebbero aver già saputo qualche mese fa che il grande SUV subirà un restyling completo (ulteriori dettagli su ntv.de tra qualche giorno).

Dotato di una batteria extra-large

Ma torniamo all'EX90. Dopo un'attesa prolungata, è finalmente pronto per i primi test drive. Entrando, non si sa dove concentrarsi per primo - gli inserti in legno di lusso, i sedili in pelle-like riciclati, la piccola bandiera svedese come piccolo tesoro nascosto o il piccolo display davanti al viso del guidatore. I miei occhi, però, sono stati attirati dal display, che mostrava la velocità e l'autonomia.

Sono stato particolarmente interessato a quanto si potesse viaggiare con la batteria da 111 kWh che l'EX90 ospita. È una quantità considerevole, anche per i grandi SUV. Tuttavia, un SUV rimane un SUV e ha ancora certi limiti - 310 miglia, o circa 480 chilometri di autonomia al 95% di carica e intorno ai 25 gradi Celsius, non è esattamente impressionante. Non che gli altri produttori e modelli siano superiori, ma i potenziali clienti dovrebbero rendersi conto che un veicolo elettrico non è come un diesel.

In ogni caso, diamo gas. L'aria sospesa da 2,8 tonnellate (sì, avete letto bene - il peso a vuoto può raggiungere fino a 2780 chilogrammi) gestisce le preoccupazioni per l'autonomia in modo ammirevole. Volvo ha portato solo la variante Performance da 517 cavalli, che ha due motori, non il modello base a motore singolo da 279 cavalli. Con 910 Newton metri di coppia, è un'auto piuttosto potente. Lo svedese parte dolcemente, grazie alla calibrazione del pedale dell'acceleratore degli ingegneri. Ma non è la prestazione che interessa, ma il comfort.

SUV quasi silenzioso

Innanzitutto, l'EX90 sembra straordinariamente silenzioso - anche a una velocità di 120 km/h sull'autostrada, il rumore del vento è a malapena udibile. La guida è anche piuttosto morbida. Inoltre, nonostante il suo peso elevato, gli ingegneri hanno conferito a questo veicolo a trazione integrale una certa leggerezza.

È un'attrattiva per un prossimo lungo viaggio. Tuttavia, è necessario pianificare pause di ricarica di 30 minuti. Gli svedesi affermano che ci vogliono 30 minuti per caricare dal 10 al 80% a una potenza peak di 250 kW. Per un'auto di alta tecnologia in questa fascia di prezzo, potrebbe essere un po' più lenta.

In cambio, l'EX90 è pieno di assistenti inediti, raramente utilizzati negli USA. Almeno, l'EX90 viene fornito con il Lidar (che riconosce oggetti fino a 250 metri di distanza) insieme a otto telecamere e cinque sensori radar. È un numero rispettabile di sensori e non manovra selvaggiamente il volante.

E anche se non c'è stato abbastanza tempo per esplorare a fondo il nuovo sistema di infotainment (che ora supporta gli aggiornamenti over-the-air), si deve ammettere che le funzioni di base sono intuitive con il sistema basato su Google. Tuttavia, ci sono anche degli ostacoli. L'abilità di regolare gli specchietti solo attraverso lo schermo touch non è ideale, anche se un cruscotto minimalista senza bottoni sembra elegante. Il vano portaoggetti si sblocca lì. E se lo schermo si guasta? E perché non c'è una rappresentazione visiva dell'intensità della frenata rigenerativa? Anche se potrebbe interessare solo a pochi, sarebbe apprezzato.

D'altra parte, la Volvo elegantemente progettata è sorprendentemente pratica, con oltre 2000 litri di spazio di carico. E c'è una terza fila di sedili, anche se è un po' difficile da raggiungere - tranne che per i bambini. Oh, e nonostante il suo peso, questa Volvo può trainare 2,2 tonnellate. Non male, anche se trainare con un grande rimorchio rimane impegnativo. Alcuni punti di ricarica non possono essere raggiunti con un rimorchio attaccato.

In sintesi, l'EX90 è un'impresa piuttosto emozionante, vediamo se il pubblico concorda. Se accelerare a 100 km/h in 4.9 secondi è essenziale è un tema di discussione. Il modello di base dovrebbe bastare, e tutte le versioni raggiungono comunque una velocità massima di 180 km/h. Tuttavia, il modello di base costa 83.700 euro (accelerazione a 100 km/h in 5.9 secondi). Ora puoi giocare con il configuratore. Spero che Volvo lanci presto l'EX90.

