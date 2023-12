L'ex wide receiver della NFL Demaryius Thomas aveva la CTE quando è morto, dicono i genitori

Katina Stuckey Smith e Bobby Thomas hanno detto che la diagnosi è arrivata dopo un esame del cervello del figlio dopo la sua morte a dicembre, secondo un comunicato stampa della Concussion Legacy Foundation.

Smith e Thomas hanno dichiarato alla ABC News che il loro figlio di 33 anni è morto per un arresto cardiaco causato da un disturbo convulsivo che lo ha portato a ritirarsi dal calcio nel giugno del 2021.

La CTE, nota come encefalopatia traumatica cronica, si verifica quando il cervello inizia a degenerare probabilmente a causa di ripetuti traumi alla testa, secondo la Mayo Clinic. È stata riscontrata nel cervello di persone che praticano il calcio e altri sport di contatto, ha dichiarato la clinica, e la diagnosi è attualmente possibile solo attraverso l'autopsia, studiando sezioni del cervello.

La dottoressa Ann McKee, docente di neurologia e patologia presso il Centro CTE dell'Università di Boston, ha studiato il cervello di Thomas e ha formulato la diagnosi.

"Abbiamo riscontrato ciò che abbiamo visto in molti altri giocatori di età inferiore ai 34 anni", ha dichiarato McKee alla ABC News. "Sulla base di lesioni multiple nei lobi frontali e temporali sta iniziando la degenerazione delle aree più profonde del cervello". Gli è stata diagnosticata la CTE, al secondo stadio".

Ha aggiunto: "La CTE di per sé non causa la morte. Non si muore per la CTE. ... Quello che fa la CTE è cambiare il comportamento e la personalità".

I genitori di Thomas hanno dichiarato alla ABC News di aver visto il figlio soffrire di molti sintomi della CTE nei mesi precedenti la sua morte, come paranoia, perdita di memoria e frequenti mal di testa.

"Il suo umore cambiava e a volte si isolava", ha detto Smith. "Diceva: 'Mamma, non so cosa stia succedendo al mio corpo. Devo rimettermi in sesto'. E diceva: 'Non mi sento più me stesso'".

Quando i medici hanno iniziato a spiegare gli effetti collaterali della CTE, il padre di Thomas ha detto che "le campane hanno iniziato a suonare".

"Quando l'hanno detto, ho pensato: 'Amico, lo stava facendo... Anche lui lo faceva!". ha ricordato Bobby Thomas alla ABC News.

Smith ha detto che hanno deciso di donare il cervello di Thomas per studiarlo perché è quello che avrebbe voluto.

"All'inizio non volevo farlo. Ero contrario", ha detto Smith. "Ma poi mi sono ricordata di una conversazione che abbiamo avuto io e DT in cui lui mi ha detto: 'Mamma, se mai mi dovesse succedere qualcosa, voglio poter aiutare altri giocatori'".

Thomas è considerato uno dei migliori wide receiver della storia dei Denver Broncos. Ha trascorso la maggior parte della sua carriera a Denver, vincendo due campionati AFC e il Super Bowl 50. La stella della NFL è stata anche selezionata per il campionato AFC. La stella della NFL è stata anche selezionata per diversi Pro Bowl ed è al secondo posto nella storia dei Broncos per numero di yard ricevute.

Thomas è stato ceduto agli Houston Texans durante la stagione 2018 e ha poi concluso la sua carriera con i New York Jets.

La CNN ha contattato la NFL in merito alla diagnosi di Thomas.

Aya Elamroussi e Andy Rose della CNN hanno contribuito a questo servizio.

Fonte: edition.cnn.com