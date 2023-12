L'ex vincitore della Premier League Claudio Ranieri assunto come manager del Watford

Il 69enne sostituisce Xisco Munoz al timone, dopo che lo spagnolo è stato licenziato domenica dopo meno di 10 mesi di lavoro.

Munoz ha aiutato il Watford a conquistare la promozione dalla Championship la scorsa stagione e lascia il club al 14° posto della classifica di Premier League con sette punti nelle prime sette partite.

Per Ranieri si tratta del primo incarico nella massima serie inglese dopo aver stupito il mondo del calcio vincendo la Premier League con il Leicester City nel 2015-16.

L'italiano ha lasciato la Sampdoria in estate e il suo incarico al Watford è il 20° in cui ha gestito un altro club.

Nel corso dei suoi 35 anni di carriera manageriale, Ranieri ha gestito tutta l'Europa, tra cui Italia, Spagna e Francia. Ha anche allenato la nazionale greca.

Ranieri ha iniziato la sua carriera dirigenziale nel 1986 alla Vigor Lamezia in Italia e nel suo Paese natale ha allenato i principali club di Juventus, Roma, Napoli, Inter e Fiorentina.

In Spagna, Ranieri ha diretto due volte l'Atlético Madrid e il Valencia, dopo un periodo di successo al Chelsea.

Nella sua carriera, Ranieri ha vinto otto trofei, tra cui la Coppa Italia 1998-99 e la Supercoppa 2004-05 con il Valencia, oltre al titolo di Premier League nel 2016.

È stato licenziato appena una stagione dopo la straordinaria vittoria del titolo di Premier League al Leicester, con il club appena un punto sopra la zona retrocessione a 13 partite dalla fine.

La prossima partita del Watford in Premier League è in casa contro il Liverpool, sabato 16 ottobre.

Ranieri sarà il 15° manager permanente che il Watford ha avuto dal 2012. Sarà il 14° manager diverso, dal momento che Quique Sanchez Flores vi è stato due volte.

La famiglia Pozzo, guidata da Giampaolo Pozzo, ha rilevato il Watford nel 2012 e non ha avuto paura di cambiare manager per raggiungere il successo.

Grazie a una "vasta rete di scouting a livello mondiale" e ad alcune oculate operazioni di trasferimento, la famiglia - che possiede anche l'Udinese in Italia e il Granada in Spagna - è riuscita a ricostruire il club e a portare il Watford in Premier League solo tre anni dopo averne preso il controllo.

Ora, sotto la guida del figlio di Giampaolo, Gino, il club si è affermato per diversi anni nella divisione, ma è stato retrocesso nel 2020 prima di riconquistare lo status di Premier League all'inizio di quest'anno.

