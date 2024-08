L'ex vicepresidente di Trump Pence annuncia la sua decisione elettorale

Durante il mandato di Donald Trump alla Casa Bianca, Mike Pence ha servito come suo Vice Presidente. La tempesta del Capitolio di gennaio del 2021 ha causato una rottura tra i due. Ora, Pence ha rivelato pubblicamente come voterà nelle prossime elezioni presidenziali degli Stati Uniti.

L'ex Vice Presidente degli Stati Uniti sotto Donald Trump, Mike Pence, ha annunciato che non endorserà alcun candidato nelle elezioni presidenziali di novembre. Pence ha confermato che si asterrà dal voto. Nel farlo, ha espresso sia elogi che critiche per Trump. Ha anche chiarito che non voterà per la candidata democratica alla presidenza, Kamala Harris.

"I non posso sostenere la pretesa continua del Presidente Trump che avrei dovuto ignorare il mio giuramento di sostenere la Costituzione e agire in modo da rovesciare le elezioni", ha detto Pence di fronte ad attivisti conservatori, facendo riferimento ai risultati delle elezioni presidenziali del 2020. "Il Presidente Trump non era solo il mio presidente, era il mio amico". Questo, ha detto, ha reso ancora più difficile la fine del loro mandato. L'ex Vice Presidente si è detto orgoglioso dei risultati dell'amministrazione Trump e ha elogiato la risposta di Trump all'attacco contro di lui.

Tuttavia, Pence ha criticato la direzione presa dal Partito Repubblicano sotto Trump durante la sua campagna per la rielezione. Ha respinto il sostegno dei Repubblicani alle tariffe e a una politica estera degli Stati Uniti più isolazionista. Ha anche criticato il movimento del Partito Repubblicano lontano dall'aborto a livello nazionale. L'identità attuale del partito, ha detto, è "un populismo privo di principi conservatori".

In luce delle sue esperienze durante l'amministrazione Trump, Pence ha dichiarato che non parteciperà all'endorsement di alcun candidato per le elezioni presidenziali degli Stati Uniti del 2024. Nonostante la loro relazione passata, Pence ha chiarito che non voterà per la candidata democratica, l'ex Vice Presidente Kamala Harris, in queste elezioni.

Leggi anche: