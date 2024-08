- L'ex supervisore Rosen esprime preoccupazione per TSG

Alexander Rosen ha parlato pubblicamente per la prima volta dal suo forzato addio al TSG 1899 Hoffenheim, e in questa conversazione ha elogiato il benefattore Dietmar Hopp. A 45 anni, l'ex capo ha espresso rammarico per non essere riuscito a ringraziare numerosi collaboratori durante la sua partenza.

"Un plauso anche a Dietmar Hopp, che mi ha dato la responsabilità di gestire una squadra di Bundesliga all'età di 33 anni oltre un decennio fa," ha detto Rosen all'agenzia di stampa tedesca.

Il Hoffenheim aveva avviato un cambiamento nella squadra di gestione alcune settimane prima dell'inizio della Bundesliga e si è separato dallo sportivo direttore Rosen. I soci di controllo della società per azioni del calcio, guidati da Hopp, hanno apparentemente concordato all'unanimità per licenziare Rosen dal suo ruolo.

Simone Engelhardt, che fa le veci del presidente dell'associazione registrata a causa della sua posizione di azionista di maggioranza, ha attribuito la ragione alla pianificazione futura. Hopp, un'84enne che è stato recentemente lontano dai riflettori, e il suo entourage mantengono ancora una forte influenza al TSG.

Rosen osserva "con apprensione" gli eventi attuali

È scoppiato un conflitto tra il club e la scena dei tifosi per il licenziamento di Rosen. All'esordio in Bundesliga contro il Holstein Kiel, i sostenitori della curva sud, insieme ai loro gruppi ultras, hanno boicottato le politiche del club e non hanno sostenuto la squadra.

"Anche se guardo gli eventi attuali con una certa apprensione, auguro il meglio a Rino (allenatore Pellegrino Matarazzo), alla squadra e ai numerosi grandi dipendenti che affrontano le sfide future," ha detto Rosen. L'ex capo del calcio professionistico al Hoffenheim ha servito i Kraichgauer dal 2010 e poi è stato nominato direttore sportivo l'anno scorso.

Elezioni per un nuovo presidente lunedì

Un nuovo presidente verrà eletto all'assemblea dei membri del TSG lunedì prossimo. Al momento, l'unico candidato nominato è il sindaco di Sinsheim, Jörg Albrecht. Si dice che un individuo della scena ultras stia valutando la possibilità di candidarsi per la posizione.

