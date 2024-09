L'ex stella del calcio Sol Bamba muore tragicamente alla giovane età di 39 anni.

Il carismatico difensore Sol Bamba ha lasciato tutti sconvolti quando è improvvisamente scomparso all'età di 39 anni. Lo ha annunciato l'Adanaspor, club turco di seconda divisione dove era recentemente sotto contratto: Bamba si era sentito male "prima della partita contro il Manisa FK" e poi "purtroppo ci ha lasciati nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale universitario locale". Non è stata menzionata una causa specifica del decesso.

Nel 2021, Sol Bamba, allora sotto contratto con il Cardiff City, è stato diagnosticato con il cancro. Dopo aver affrontato la chemio, è stato dichiarato libero dal cancro e ha continuato la sua carriera attiva fino al 2022 con il Middlesbrough FC.

Il Cardiff City ha espresso il suo shock su X: "Abbiamo ricevuto la triste notizia della scomparsa del nostro amato Sol Bamba questa sera. Come giocatore e allenatore, Sol Bamba ha lasciato un'impronta indelebile nel nostro club di calcio. Era un eroe, un leader dello spogliatoio e un vero gentiluomo per tutti noi. I nostri pensieri sono con i suoi amici, la sua famiglia e tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerlo e apprezzarlo. Sol Bamba ha trascorso la maggior parte della sua carriera a Cardiff. Dopo il suo periodo come difensore centrale, è diventato allenatore tecnico con la squadra gallese nel 2023, prima di unirsi all'Adanaspor come allenatore questo anno."

Nato in Francia, Bamba ha anche indossato le maglie di US Palermo, Hibernian FC e Leicester City durante la sua carriera, e ha servito come capitano allo Leeds United. In totale, ha giocato 239 partite nei primi due campionati inglesi e ha indossato la maglia della nazionale della Costa d'Avorio per 46 volte.

Altri club hanno ricordato Bamba: "Lo Leeds United è devastato nell'apprendere la scomparsa dell'ex capitano Sol Bamba. Riposa in pace, Sol, resterai per sempre nei nostri cuori", ha dichiarato lo Leeds United. Il club turco del Trabzonspor ha scritto: "Abbiamo appreso con profondo dolore la scomparsa dell'allenatore dell'Adanaspor Sol Bamba, che ha indossato la nostra maglia dal 2012 al 2014. Che Dio abbia misericordia di lui e facciamo le nostre condoglianze alla sua famiglia e a tutti i suoi cari."

