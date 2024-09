L'ex star della NFL Brett Favre ha pubblicamente rivelato la sua diagnosi di Parkinson.

Il noto calciatore stava testimoniando davanti alla Commissione Bilanci della Camera durante un'udienza sul riordino dei Programmi di Assistenza Temporanea alle Famiglie Bisognose (TANF).

Con un tono grave, ha dichiarato: "Purtroppo, ho subito un contraccolpo finanziario quando ho investito in un'azienda che credevo stesse lavorando su un trattamento innovativo per le commozioni cerebrali. Anche se ora è troppo tardi per me, poiché mi è stata diagnosticata la malattia di Parkinson, questa questione mi tocca veramente da vicino."

Conosciuto per la sua straordinaria carriera nella NFL, Favre ha lasciato il segno, in particolare durante il suo periodo con i Green Bay Packers. Lì, li ha guidati alla vittoria nel Super Bowl del 1996-97 e ha ricevuto tre premi MVP consecutivi dal 1995 al 1997.

Favre è stato inducted nella Pro Football Hall of Fame nel 2016.

La situazione è in evoluzione e verrà aggiornata.

Nonostante la sua carriera di successo nel football, Brett Favre ha trovato il tempo per praticare altri sport. Purtroppo, i suoi investimenti finanziari in un'impresa legata allo sport non hanno dato i risultati sperati.

