L'ex specialista finanziario Olearius presenta il suo impeachment

Il processo riguardante l'ex capo della banca M.M. Warburg, M.M., ha suscitato un notevole scalpore. Il procuratore Brorhilker ha accusato Christian Olearius di aver preso parte al vasto schema di frode fiscale Cum-Ex. Tuttavia, non è stata emessa una sentenza. Ora, il team legale di Olearius sta contrattaccando.

Il team legale di Olearius ha presentato una denuncia penale contro l'ex procuratore Anne Brorhilker, accusandola di aver "volontariamente e consapevolmente basato le accuse contro i dipendenti della Warburg Bank su informazioni incomplete e false", come dichiarato nell'annuncio del team legale. Un testimone chiave, anch'esso sotto indagine, sarebbe stato accusato di aver mentito sotto giuramento almeno sei volte davanti al tribunale regionale di Bonn, ingiustamente coinvolgendo Olearius e altri.

Christian Olearius, ex CEO della banca privata di Amburgo M.M. Warburg, è stato collegato allo scandalo delle transazioni azionarie Cum-Ex, in cui le banche hanno truffato il governo di almeno 10 miliardi di euro. Il processo contro Olearius è stato sospeso a giugno a causa dei suoi problemi di salute - avrebbe avuto 82 anni e non sarebbe stato in grado di affrontare il processo. Non è stata emessa alcuna sentenza, né di assoluzione né di condanna. Olearius è stato accusato di grave frode fiscale e ha costantemente mantenuto la sua innocenza.

L'accusa principale contro i legali di Olearius riguarda un incontro consultivo che si sarebbe tenuto durante il processo, durante il quale si sarebbe verificato un presunto accordo criminale. Il testimone interessato avrebbe dichiarato di aver partecipato all'incontro con Olearius alla Warburg Bank "all'inizio del 2007".

La vittoria di Olearius nella Renania Settentrionale-Vestfalia

Un esame dei dati del calendario e delle email rivela che "non c'è stata alcuna intesa criminale e nessun incontro del genere", secondo l'annuncio. In effetti, il testimone ha incontrato Olearius alla fine del 2008, "più di un anno dopo l'inizio delle transazioni in maggio 2007 che hanno portato alle condanne dei dipendenti della Warburg Bank". Ciò indica che il testimone ha mentito intenzionalmente.

Brorhilker viene accusata di aver presentato false e incomplete prove incriminanti dei testimoni come genuine e sufficienti in più indagini. Inoltre, sarebbe stata accusata di aver trascurato i segni di frode dei testimoni. Brorhilker ha lasciato da tempo il servizio pubblico e ora lavora per l'associazione Bürgerbewegung Finanzwende, che si batte per una risoluzione completa degli scandali fiscali Cum-Ex e Cum-Cum.

Di recente, Olearius ha ottenuto una vittoria legale. Ha fatto causa allo stato della Renania Settentrionale-Vestfalia, sostenendo di essere stato pregiudicato pubblicamente e di aver visto violati i suoi diritti personali a causa dei commenti di due funzionari. Il tribunale amministrativo di Colonia ha sostanzialmente dato ragione a Olearius. ARD ha trasmesso un documentario nel 2021, che includeva Brorhilker; Olearius era incluso e nominato nel film.

Dopo la vittoria legale, Olearius sta ora chiedendo un risarcimento allo stato della Renania Settentrionale-Vestfalia, credendo che la sua reputazione bancaria sia stata danneggiata dalle accuse infondate e dai commenti pubblici dei funzionari. L'industria bancaria segue da vicino questo caso, poiché il suo esito potrebbe fare

